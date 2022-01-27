https://ria.ru/20220127/ranenye-1769871252.html

Киргизия заявила о ранении четырех военных из-за инцидента на границе

Киргизия заявила о ранении четырех военных из-за инцидента на границе - РИА Новости, 27.01.2022

Киргизия заявила о ранении четырех военных из-за инцидента на границе

В ходе перестрелки на границе с Таджикистаном пострадали четверо киргизских военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Киргизии. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:52

2022-01-27T20:52

2022-01-27T20:52

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. В ходе перестрелки на границе с Таджикистаном пострадали четверо киргизских военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Киргизии."По оперативным данным координатора по здравоохранению Баткенской области Арзыбека Борубекова, четырех пострадавших (военные) на двух машинах скорой помощи Баткенского областного центра семейной медицины везут из села Кок Таш в Баткенскую областную объединенную больницу", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, у всех - осколочные ранения. Информацию об их состоянии в Минздраве обещали предоставить позже.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии