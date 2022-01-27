Среди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы
Среди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть члены радикальной группировки
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Члены радикальной группировки есть в числе задержанных в Казахстане подозреваемых в совершении преступлений в дни массовых беспорядков, говорится в документальном фильме "Трагический январь. Как это было", показанном в эфире гостелеканала "Хабар".
"В числе задержанных ряд сторонников радикальной ячейки "Йакын Инкар"*. У них изъяты оружие, гранаты, патроны, религиозные брошюры и литература", - говорится в финальных титрах к фильму.
"Йакын Инкар"* решением Есильского районного суда города Нур-Султан от 10 октября 2018 года признана экстремистской, ее деятельность на территории страны запрещена.
По данным генеральной прокуратуры Казахстана, "Йакын Инкар"* является крылом запрещенной в Казахстане экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.