https://ria.ru/20220127/radikaly-1769719533.html

Среди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы

Среди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы - РИА Новости, 27.01.2022

Среди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы

Члены радикальной группировки есть в числе задержанных в Казахстане подозреваемых в совершении преступлений в дни массовых беспорядков, говорится в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T07:31

2022-01-27T07:31

2022-01-27T07:31

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АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Члены радикальной группировки есть в числе задержанных в Казахстане подозреваемых в совершении преступлений в дни массовых беспорядков, говорится в документальном фильме "Трагический январь. Как это было", показанном в эфире гостелеканала "Хабар"."Йакын Инкар"* решением Есильского районного суда города Нур-Султан от 10 октября 2018 года признана экстремистской, ее деятельность на территории страны запрещена.По данным генеральной прокуратуры Казахстана, "Йакын Инкар"* является крылом запрещенной в Казахстане экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.*Экстремистские организации, запрещенные в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/kazakhstan-1768647635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/rezhim-1769546831.html

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768635799.html

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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, таблиги джамаат, нур-султан, россия