https://ria.ru/20220127/putin-1769767287.html

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию - РИА Новости, 27.01.2022

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:47

2022-01-27T12:47

2022-01-27T12:54

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера в Турцию, ждет ответа из Кремля."Да, эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президента Путина и Эрдогана", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что сложилась некая пауза и в проведении межправкомиссии, и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами. Эрдоган говорил, что он готов принять все эти мероприятия в Турции, добавил он."Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220126/turtsiya-1769706821.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков