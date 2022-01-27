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Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию - РИА Новости, 27.01.2022
Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:47
2022-01-27T12:54
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера в Турцию, ждет ответа из Кремля."Да, эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президента Путина и Эрдогана", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что сложилась некая пауза и в проведении межправкомиссии, и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами. Эрдоган говорил, что он готов принять все эти мероприятия в Турции, добавил он."Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220126/turtsiya-1769706821.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков
12:47 27.01.2022 (обновлено: 12:54 27.01.2022)
 
Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Пресс-секретарь президента Песков: Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера в Турцию, ждет ответа из Кремля.
"Да, эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президента Путина и Эрдогана", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что сложилась некая пауза и в проведении межправкомиссии, и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами. Эрдоган говорил, что он готов принять все эти мероприятия в Турции, добавил он.
"Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - сказал Песков.
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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