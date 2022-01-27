https://ria.ru/20220127/pushkov-1769790708.html

Пушков по фактам унизил Столтенберга

Пушков ответил на требования НАТО о выводе российских войск из "трех стран" - РИА Новости, 27.01.2022

Пушков по фактам унизил Столтенберга

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале резко отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, потребовавшего от России "вывести войска из... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:17

2022-01-27T14:17

2022-01-27T15:16

в мире

грузия

йенс столтенберг

сербия

алексей пушков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале резко отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, потребовавшего от России "вывести войска из Грузии, Украины и Молдавии"."Во-первых, Абхазия и Южная Осетия — это уже не Грузия, проживающие там народы захотели отделиться, как в свое время косовары, Сербию тогда НАТО не спрашивала", — написал парламентарий.По его словам, российские миротворцы в Приднестровье защищают российских граждан и не допускают военного конфликта, поскольку молдавские власти не могут сделать это самостоятельно. "А на Украине и вовсе нет российских войск", — подчеркнул Пушков.Сенатор посоветовал генсеку НАТО "начать с себя" и призвать к выводу американских и турецких войск из Сирии, а также Косово. "Пока трудно воспринимать его заявления всерьез: вопиющий двойной стандарт лишает их всякого смысла", — добавил политик.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

грузия

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, йенс столтенберг, сербия, алексей пушков, нато, россия