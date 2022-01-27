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Пушков по фактам унизил Столтенберга
Пушков ответил на требования НАТО о выводе российских войск из "трех стран" - РИА Новости, 27.01.2022
Пушков по фактам унизил Столтенберга
Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале резко отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, потребовавшего от России "вывести войска из... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:17
2022-01-27T15:16
в мире
грузия
йенс столтенберг
сербия
алексей пушков
нато
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале резко отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, потребовавшего от России "вывести войска из Грузии, Украины и Молдавии"."Во-первых, Абхазия и Южная Осетия — это уже не Грузия, проживающие там народы захотели отделиться, как в свое время косовары, Сербию тогда НАТО не спрашивала", — написал парламентарий.По его словам, российские миротворцы в Приднестровье защищают российских граждан и не допускают военного конфликта, поскольку молдавские власти не могут сделать это самостоятельно. "А на Украине и вовсе нет российских войск", — подчеркнул Пушков.Сенатор посоветовал генсеку НАТО "начать с себя" и призвать к выводу американских и турецких войск из Сирии, а также Косово. "Пока трудно воспринимать его заявления всерьез: вопиющий двойной стандарт лишает их всякого смысла", — добавил политик.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html
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в мире, грузия, йенс столтенберг, сербия, алексей пушков, нато, россия
14:17 27.01.2022 (обновлено: 15:16 27.01.2022)
 
Пушков ответил на требования НАТО о выводе российских войск из "трех стран"

Сенатор Пушков: требования НАТО вывести российские войска из "трех стран" лишены смысла

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале резко отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, потребовавшего от России "вывести войска из Грузии, Украины и Молдавии".
"Во-первых, Абхазия и Южная Осетия — это уже не Грузия, проживающие там народы захотели отделиться, как в свое время косовары, Сербию тогда НАТО не спрашивала", — написал парламентарий.
По его словам, российские миротворцы в Приднестровье защищают российских граждан и не допускают военного конфликта, поскольку молдавские власти не могут сделать это самостоятельно. "А на Украине и вовсе нет российских войск", — подчеркнул Пушков.
Сенатор посоветовал генсеку НАТО "начать с себя" и призвать к выводу американских и турецких войск из Сирии, а также Косово. "Пока трудно воспринимать его заявления всерьез: вопиющий двойной стандарт лишает их всякого смысла", — добавил политик.
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В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
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В миреГрузияЙенс СтолтенбергСербияАлексей ПушковНАТОРоссия
 
 
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