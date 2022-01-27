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Стала известна реакция России на агрессию украинских головорезов в Донбассе

"Очень опасно": Пушков озвучил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022

Стала известна реакция России на агрессию украинских головорезов в Донбассе

На сегодняшний день российское руководство не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР, заявил в интервью "Украине.ру" сенатор Алексей... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T01:45

2022-01-27T01:45

2022-01-27T01:45

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На сегодняшний день российское руководство не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР, заявил в интервью "Украине.ру" сенатор Алексей Пушков.По его словам, несмотря на обострение ситуации на юго-востоке Украины, пока рано говорить о том, что ВСУ в ближайшее время начнет крупномасштабную операцию по "захвату Донбасса".Член Совета Федерации считает, что Москва может задействовать военную составляющую только в случае прямых боевых действий Киева в отношении самопровозглашенных республик.Пушков заключил, что судьба ДНР и ЛНР будет зависеть от того, сможет ли Россия выйти на переговоры с западным альянсом.Девятнадцатого января в проекте обращения к Путину депутаты Госдумы от КПРФ попросили его рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных республик в Донбассе в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с их руководством в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на этой неделе.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

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в мире, украина, киев, москва, вячеслав володин, алексей пушков, госдума рф, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия