Стала известна реакция России на агрессию украинских головорезов в Донбассе

"Очень опасно": Пушков озвучил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР
Сенатор Пушков: на сегодняшний день не стоит вопрос о политическом признании ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков
Председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На сегодняшний день российское руководство не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР, заявил в интервью "Украине.ру" сенатор Алексей Пушков.
"Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР", — рассказал Пушков.
Член Совета Федерации считает, что Москва может задействовать военную составляющую только в случае прямых боевых действий Киева в отношении самопровозглашенных республик.
"Не исключены провокации. Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно", — предположил сенатор.
Пушков заключил, что судьба ДНР и ЛНР будет зависеть от того, сможет ли Россия выйти на переговоры с западным альянсом.
Девятнадцатого января в проекте обращения к Путину депутаты Госдумы от КПРФ попросили его рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных республик в Донбассе в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с их руководством в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на этой неделе.