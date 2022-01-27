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Стала известна реакция России на агрессию украинских головорезов в Донбассе
"Очень опасно": Пушков озвучил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022
Стала известна реакция России на агрессию украинских головорезов в Донбассе
На сегодняшний день российское руководство не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР, заявил в интервью "Украине.ру" сенатор Алексей... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T01:45
2022-01-27T01:45
в мире
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киев
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вячеслав володин
алексей пушков
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На сегодняшний день российское руководство не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР, заявил в интервью "Украине.ру" сенатор Алексей Пушков.По его словам, несмотря на обострение ситуации на юго-востоке Украины, пока рано говорить о том, что ВСУ в ближайшее время начнет крупномасштабную операцию по "захвату Донбасса".Член Совета Федерации считает, что Москва может задействовать военную составляющую только в случае прямых боевых действий Киева в отношении самопровозглашенных республик.Пушков заключил, что судьба ДНР и ЛНР будет зависеть от того, сможет ли Россия выйти на переговоры с западным альянсом.Девятнадцатого января в проекте обращения к Путину депутаты Госдумы от КПРФ попросили его рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных республик в Донбассе в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с их руководством в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на этой неделе.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
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в мире, украина, киев, москва, вячеслав володин, алексей пушков, госдума рф, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
01:45 27.01.2022
 
"Очень опасно": Пушков озвучил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР

Сенатор Пушков: на сегодняшний день не стоит вопрос о политическом признании ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков
Председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На сегодняшний день российское руководство не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР, заявил в интервью "Украине.ру" сенатор Алексей Пушков.
По его словам, несмотря на обострение ситуации на юго-востоке Украины, пока рано говорить о том, что ВСУ в ближайшее время начнет крупномасштабную операцию по "захвату Донбасса".
"Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР", — рассказал Пушков.
Член Совета Федерации считает, что Москва может задействовать военную составляющую только в случае прямых боевых действий Киева в отношении самопровозглашенных республик.
"Не исключены провокации. Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно", — предположил сенатор.
Пушков заключил, что судьба ДНР и ЛНР будет зависеть от того, сможет ли Россия выйти на переговоры с западным альянсом.
Девятнадцатого января в проекте обращения к Путину депутаты Госдумы от КПРФ попросили его рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных республик в Донбассе в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с их руководством в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на этой неделе.
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В миреУкраинаКиевМоскваВячеслав ВолодинАлексей ПушковГосдума РФСовет Федерации РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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