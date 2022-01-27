https://ria.ru/20220127/pugacheva-1769829240.html
Галкин опубликовал нежное фото Пугачевой
Галкин опубликовал нежное фото Пугачевой - РИА Новости, 27.01.2022
Галкин опубликовал нежное фото Пугачевой
Максим Галкин опубликовал нежное фото супруги Аллы Пугачевы. Снимок он разместил в личном микроблоге. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:37
2022-01-27T17:37
2022-01-27T17:37
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Максим Галкин опубликовал нежное фото супруги Аллы Пугачевы. Снимок он разместил в личном микроблоге. Примадонна на нем изображена в светло-розовом пуховике. Звезда позировала на фоне заснеженных деревьев. Фанатам понравилось фото. "И на душе теплее! Взгляд у Аллы так чист, что и нас очищает", "Самая красивая", "Спасибо, Максим! Аллуся — красотка!", "Красавица наша... Любим безгранично. Лучшая на все времена", — пишут пользователи в комментариях.Алла Борисовна и сама выкладывает в социальных сетях свои снимки. Недавно она поделилась с подписчиками селфи, на котором предстала с макияжем в золотых тонах.
https://ria.ru/20220119/pugacheva-1768570637.html
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алла пугачева, максим галкин
Галкин опубликовал нежное фото Пугачевой
Максим Галкин опубликовал нежное фото Аллы Пугачевой в розовом пуховике
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Максим Галкин опубликовал нежное фото супруги Аллы Пугачевы. Снимок он разместил в личном микроблоге.
Примадонна на нем изображена в светло-розовом пуховике. Звезда позировала на фоне заснеженных деревьев.
"Аллуся", — подписал кадр ее муж.
Фанатам понравилось фото.
"И на душе теплее! Взгляд у Аллы так чист, что и нас очищает", "Самая красивая", "Спасибо, Максим! Аллуся — красотка!", "Красавица наша... Любим безгранично. Лучшая на все времена", — пишут пользователи в комментариях.
Алла Борисовна и сама выкладывает в социальных сетях свои снимки. Недавно она поделилась с подписчиками селфи, на котором предстала
с макияжем в золотых тонах.