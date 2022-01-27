https://ria.ru/20220127/pugacheva-1769829240.html

Галкин опубликовал нежное фото Пугачевой

Галкин опубликовал нежное фото Пугачевой - РИА Новости, 27.01.2022

Галкин опубликовал нежное фото Пугачевой

Максим Галкин опубликовал нежное фото супруги Аллы Пугачевы. Снимок он разместил в личном микроблоге. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:37

2022-01-27T17:37

2022-01-27T17:37

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Максим Галкин опубликовал нежное фото супруги Аллы Пугачевы. Снимок он разместил в личном микроблоге. Примадонна на нем изображена в светло-розовом пуховике. Звезда позировала на фоне заснеженных деревьев. Фанатам понравилось фото. "И на душе теплее! Взгляд у Аллы так чист, что и нас очищает", "Самая красивая", "Спасибо, Максим! Аллуся — красотка!", "Красавица наша... Любим безгранично. Лучшая на все времена", — пишут пользователи в комментариях.Алла Борисовна и сама выкладывает в социальных сетях свои снимки. Недавно она поделилась с подписчиками селфи, на котором предстала с макияжем в золотых тонах.

https://ria.ru/20220119/pugacheva-1768570637.html

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2022

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алла пугачева, максим галкин