Медведев уверен, что "Северный поток — 2" введут в эксплуатацию
Зампред Совбеза Медведев: "Северный поток — 2" будет введен в эксплуатацию
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на сто процентов уверен в том, что "Северный поток 2" будет введён в эксплуатацию, с учетом текущих спотовых цен на газ в этом есть экономическая потребность, которая должна быть реализована.
"Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". О возможных санкциях против газопровода заговорили в связи с приписываемой России возможной военной эскалацией на Украине.
"Он, безусловно, достроен, он готов к эксплуатации, там всё уже абсолютно готово. Будет ли он введён в эксплуатацию? Я выскажу своё мнение. Я, конечно, тоже могу ошибаться. Я на 100% уверен, что он будет введён в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована. Газ стоит на споте 2 тысячи евро периодически. Этого вообще никто не мог представить пять-десять лет назад. Это гигантские деньги!" - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, говоря о судьбе проекта.
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
В среду, 26 января, стало известно, что Газпром выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.
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