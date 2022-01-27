Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
Киргизия заявила, что число пострадавших из-за перестрелки на границе увеличилось до семи
© Фото : пресс-служба ГПС КРВоеннослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
© Фото : пресс-служба ГПС КР
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Число пострадавших в перестрелке на границе с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Киргизии.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфару и Баткен. Sputnik Таджикистан со ссылкой на больницу Исфары сообщал, что ранения получили 13 граждан Таджикистана (из них 11 военных и двое гражданских), с киргизской стороны - четверо пострадавших.
"На 02.00 в Баткенкую областную объединенную больницу (БООБ) по линии скорой помощи доставлены трое пострадавших. Диагноз: у двоих осколочные ранения различных частей тела, у одного огнестрельное ранение. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Получают соответствующее лечение. Всего в БООБ госпитализированы 7 пострадавших", - заявил представитель пресс-службы.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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