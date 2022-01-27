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Таджикистан сообщил о ранении троих военных из-за инцидента на границе

Таджикистан сообщил о ранении троих военных из-за инцидента на границе - РИА Новости, 27.01.2022

Таджикистан сообщил о ранении троих военных из-за инцидента на границе

Трое таджикских военнослужащих ранены в связи с инцидентом на границе с Киргизией, передает в четверг Sputnik Таджикистан. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:29

2022-01-27T18:29

2022-01-27T18:47

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 27 янв - РИА Новости. Трое таджикских военнослужащих ранены в связи с инцидентом на границе с Киргизией, передает в четверг Sputnik Таджикистан.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен."Трое таджикских военнослужащих ранены, их доставили в Центральную клинику города Исфара", - говорится в сообщении.Сообщается, что перестрелка до сих пор продолжается, ведутся бои между пограничниками.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/eskalatsiya-1769848698.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии