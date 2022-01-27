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Таджикистан сообщил о ранении троих военных из-за инцидента на границе
Таджикистан сообщил о ранении троих военных из-за инцидента на границе - РИА Новости, 27.01.2022
Таджикистан сообщил о ранении троих военных из-за инцидента на границе
Трое таджикских военнослужащих ранены в связи с инцидентом на границе с Киргизией, передает в четверг Sputnik Таджикистан. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:29
2022-01-27T18:47
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 27 янв - РИА Новости. Трое таджикских военнослужащих ранены в связи с инцидентом на границе с Киргизией, передает в четверг Sputnik Таджикистан.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен."Трое таджикских военнослужащих ранены, их доставили в Центральную клинику города Исфара", - говорится в сообщении.Сообщается, что перестрелка до сих пор продолжается, ведутся бои между пограничниками.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
18:29 27.01.2022 (обновлено: 18:47 27.01.2022)
 
Таджикистан сообщил о ранении троих военных из-за инцидента на границе

В Таджикистане сообщили о ранении троих военных из-за перестрелки на границе с Киргизией

© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники полиции Киргизии
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии
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ДУШАНБЕ, 27 янв - РИА Новости. Трое таджикских военнослужащих ранены в связи с инцидентом на границе с Киргизией, передает в четверг Sputnik Таджикистан.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
"Трое таджикских военнослужащих ранены, их доставили в Центральную клинику города Исфара", - говорится в сообщении.
Сообщается, что перестрелка до сих пор продолжается, ведутся бои между пограничниками.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
18:30В мире
На границу Таджикистана и Киргизии стягивают армию, пишут СМИ
 
В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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