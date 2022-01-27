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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/postkovid-1769708493.html
Биолог рассказала, будет ли постковидный синдром после "омикрона"
Биолог рассказала, будет ли постковидный синдром после "омикрона" - РИА Новости, 27.01.2022
Биолог рассказала, будет ли постковидный синдром после "омикрона"
Повлияет ли распространение "омикрона" на продолжительность COVID-19 и число случаев постковидного синдрома, рассказала в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T04:15
2022-01-27T04:15
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
анча баранова
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Повлияет ли распространение "омикрона" на продолжительность COVID-19 и число случаев постковидного синдрома, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Омикрон-штамм приводит к более легким формам COVID-19, чем предыдущие варианты коронавируса, не столько благодаря своим особенностям, сколько из-за роста числа вакцинированных людей, считает она.Продолжительность заболевания, вызванного "омикроном", остается такой же, как и при инфицировании другими вариантами коронавируса, добавила она."Большинство больных страдают пять-семь дней, более длительное течение — неблагоприятный признак", — уточнила биолог.Новый штамм точно так же взаимодействует с клетками нервной и кровеносной систем человека, как и его предшественники, продолжила она. Соответственно, нет причин для того, чтобы исключать риск развития постковидного синдрома после заражения "омикроном".По ее словам, у женщин постковидный синдром встречается чаще, чем у мужчин."Это объясняют тем, что женщины более склонны к аутоиммунным реакциям, чем мужчины", — сказала биолог.Ошибочное представление, что после заражения "омикроном" не бывает постковидных осложнений, связано с недавним появлением этого штамма, уверена она."Диагностировать постковидный синдром можно только через три месяца после перенесенного заболевания. Эти три месяца еще не прошли, поэтому у многих складывается неверное впечатление, что после "омикрона" постковидного синдрома нет", — предположила Баранова.Чтобы избежать последствий COVID-19, нужно своевременно пройти реабилитацию, советует она.Предотвратить тяжелое течение COVID-19 и возникновение осложнений после этого заболевания можно с помощью вакцинации. Кроме того, прививка резко снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20220126/omikron-1769692760.html
https://ria.ru/20220126/omikron-1769531930.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, анча баранова, омикрон-штамм коронавируса
04:15 27.01.2022
 
Биолог рассказала, будет ли постковидный синдром после "омикрона"

Биолог Баранова: после омикрон-штамма COVID-19 может появиться постковидный синдром

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Повлияет ли распространение "омикрона" на продолжительность COVID-19 и число случаев постковидного синдрома, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Омикрон-штамм приводит к более легким формам COVID-19, чем предыдущие варианты коронавируса, не столько благодаря своим особенностям, сколько из-за роста числа вакцинированных людей, считает она.
"Среднепопуляционное снижение тяжести COVID-19 объясняется в большей степени тем, что доля вакцинированных весьма высока. С учетом этого фактора, снижение тяжести заболевания при заражении "омикроном" по сравнению с "дельтой" — всего 20-25 процентов", — отметила Баранова.
Продолжительность заболевания, вызванного "омикроном", остается такой же, как и при инфицировании другими вариантами коронавируса, добавила она.
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"Большинство больных страдают пять-семь дней, более длительное течение — неблагоприятный признак", — уточнила биолог.
Новый штамм точно так же взаимодействует с клетками нервной и кровеносной систем человека, как и его предшественники, продолжила она. Соответственно, нет причин для того, чтобы исключать риск развития постковидного синдрома после заражения "омикроном".
"У постковидного состояния несколько составляющих: аутоиммунная, проблемы с коагуляцией, с нервной системой, с работой мозга и с мужской репродукцией", — объяснила Баранова.
По ее словам, у женщин постковидный синдром встречается чаще, чем у мужчин.
"Это объясняют тем, что женщины более склонны к аутоиммунным реакциям, чем мужчины", — сказала биолог.
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Ошибочное представление, что после заражения "омикроном" не бывает постковидных осложнений, связано с недавним появлением этого штамма, уверена она.
"Диагностировать постковидный синдром можно только через три месяца после перенесенного заболевания. Эти три месяца еще не прошли, поэтому у многих складывается неверное впечатление, что после "омикрона" постковидного синдрома нет", — предположила Баранова.
Чтобы избежать последствий COVID-19, нужно своевременно пройти реабилитацию, советует она.
"На мой взгляд, нужно сразу же после COVID-19 не ждать развития постковидного синдрома, а начинать восстанавливать метаболизм. Тогда и проявлений постковидных симптомов будет меньше. Плюс важна программа реабилитации, чтобы сразу после болезни не бежать на работу", — подчеркнула Баранова.
Предотвратить тяжелое течение COVID-19 и возникновение осложнений после этого заболевания можно с помощью вакцинации. Кроме того, прививка резко снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Анча БарановаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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