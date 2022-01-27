https://ria.ru/20220127/poliklinika-1769782732.html

Правительство выделит дополнительные средства на поддержку поликлиник

Правительство выделит дополнительные средства на поддержку поликлиник - РИА Новости, 27.01.2022

Правительство выделит дополнительные средства на поддержку поликлиник

Показатели заболеваемости коронавирусом в России растут, важно обеспечить стабильную работу поликлиник, для поддержки им будет направлено около 7 миллиардов... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:46

2022-01-27T13:46

2022-01-27T13:56

общество

россия

распространение коронавируса

михаил мишустин

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Показатели заболеваемости коронавирусом в России растут, важно обеспечить стабильную работу поликлиник, для поддержки им будет направлено около 7 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Показатели заболеваемости, к сожалению, растут. Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. Основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу", - сказал он на заседании кабмина в четверг."На поддержку региональных поликлиник дополнительно направим свыше 7 миллиардов 300 миллионов рублей. За счет такого финансирования первичная помощь будет оказываться бесплатно по полису ОМС", - добавил он. И попросил министерство здравоохранения контролировать трансферты.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542786.html

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общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса