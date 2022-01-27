https://ria.ru/20220127/poliklinika-1769782732.html
Правительство выделит дополнительные средства на поддержку поликлиник
Правительство выделит дополнительные средства на поддержку поликлиник - РИА Новости, 27.01.2022
Правительство выделит дополнительные средства на поддержку поликлиник
Показатели заболеваемости коронавирусом в России растут, важно обеспечить стабильную работу поликлиник, для поддержки им будет направлено около 7 миллиардов... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:46
2022-01-27T13:46
2022-01-27T13:56
общество
россия
распространение коронавируса
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756422351_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_7489deea504766559276edf1183069e3.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Показатели заболеваемости коронавирусом в России растут, важно обеспечить стабильную работу поликлиник, для поддержки им будет направлено около 7 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Показатели заболеваемости, к сожалению, растут. Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. Основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу", - сказал он на заседании кабмина в четверг."На поддержку региональных поликлиник дополнительно направим свыше 7 миллиардов 300 миллионов рублей. За счет такого финансирования первичная помощь будет оказываться бесплатно по полису ОМС", - добавил он. И попросил министерство здравоохранения контролировать трансферты.
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542786.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756422351_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_8dec07b9ddbc37cb37e20b12acfa4b01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:46 27.01.2022 (обновлено: 13:56 27.01.2022)
Правительство выделит дополнительные средства на поддержку поликлиник
Премьер Мишустин: для поддержки поликлиник направят около семи миллиардов рублей