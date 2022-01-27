https://ria.ru/20220127/peterburg-1769767809.html
Путин в четверг встретится с губернатором Петербурга
Путин в четверг встретится с губернатором Петербурга - РИА Новости, 27.01.2022
Путин в четверг встретится с губернатором Петербурга
Президент России Владимир Путин планирует встретиться и обсудить городские дела с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в четверг, сообщил... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:48
2022-01-27T12:48
2022-01-27T12:48
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует встретиться и обсудить городские дела с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Планируется рабочий контакт с губернатором Санкт-Петербурга, они так или иначе пообщаются, обсудят городские дела. Мы вас проинформируем об этом", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220127/leningrad-1769764206.html
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санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, дмитрий песков
Путин в четверг встретится с губернатором Петербурга
Пресс-секретарь Песков: Путин в четверг встретится с губернатором Петербурга