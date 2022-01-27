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Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана
Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 27.01.2022
Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана
На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения, идет перестрелка между пограничниками. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T22:17
2022-01-27T22:17
2022-01-27T23:17
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столкновения на границе таджикистана и киргизии
инфографика
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На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения, идет перестрелка между пограничниками. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта. Генеральный секретарь ОДКБ призвал страны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Смотрите в инфографике Ria.ru, где расположены очаги напряженности.
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