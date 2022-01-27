https://ria.ru/20220127/perestrelka-1769878810.html

Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана

Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 27.01.2022

Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана

На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения, идет перестрелка между пограничниками. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T22:17

2022-01-27T22:17

2022-01-27T23:17

в мире

киргизия

таджикистан

вооруженные конфликты

столкновения на границе таджикистана и киргизии

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769879012_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_405cd74f7ef5b799f4d14e55ef48fe74.png

На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения, идет перестрелка между пограничниками. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта. Генеральный секретарь ОДКБ призвал страны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Смотрите в инфографике Ria.ru, где расположены очаги напряженности.

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, таджикистан, вооруженные конфликты, столкновения на границе таджикистана и киргизии, инфографика