https://ria.ru/20220127/peregovory-1769883104.html
Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана - РИА Новости, 27.01.2022
Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
Начались переговоры губернаторов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана по инциденту на границе, сообщили РИА Новости в четверг в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T23:22
2022-01-27T23:22
2022-01-27T23:38
в мире
киргизия
таджикистан
баткенская область
согдийская область
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Начались переговоры губернаторов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана по инциденту на границе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре киргизской погранслужбы."Полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К. Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Республики Таджикистан", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, встреча началась в 01:43 (22.43 мск) и проходит в местности Как-Сай Баткенского района Киргизии."По состоянию на 02:00 (23.00 мск) 28 января 2022 года (23.00 мск) прекращен огонь в местностях Кочо-Бою и Дахма. Периодически слышны выстрелы в местности Головной и Торт-Кочо", - добавили в ведомстве.Погранслужба Киргизии в четверг сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220127/odkb-1769858679.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киргизия, таджикистан, баткенская область, согдийская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии
23:22 27.01.2022 (обновлено: 23:38 27.01.2022)
Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
Киргизия сообщила о начале переговоров губернаторов Баткенской и Согдийской областей
БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Начались переговоры губернаторов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана по инциденту на границе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре киргизской погранслужбы.
"Полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К. Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Республики Таджикистан", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, встреча началась в 01:43 (22.43 мск) и проходит в местности Как-Сай Баткенского района Киргизии.
"По состоянию на 02:00 (23.00 мск) 28 января 2022 года (23.00 мск) прекращен огонь в местностях Кочо-Бою и Дахма. Периодически слышны выстрелы в местности Головной и Торт-Кочо", - добавили в ведомстве.
Погранслужба Киргизии в четверг сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Граница Киргизии
и Таджикистана
периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.