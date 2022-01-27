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Глава Минобороны Британии анонсировал переговоры с Шойгу в Москве
Глава Минобороны Британии анонсировал переговоры с Шойгу в Москве - РИА Новости, 27.01.2022
Глава Минобороны Британии анонсировал переговоры с Шойгу в Москве
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что он "скоро" отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает телеканал BBC. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T03:28
2022-01-27T04:17
в мире
москва
великобритания
сергей шойгу
россия
бен уоллес
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ЛОНДОН, 27 янв — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что он "скоро" отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает телеканал BBC.Ранее Уоллес предложил Шойгу провести встречу в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны пересекались в 2013 году как раз в британской столице на саммите глав МИД и минобороны в формате "два плюс два". На это российский министр предложил своему коллеге приехать в Москву "в любое удобное время".Великобритания как член НАТО наряду с Соединенными Штатами высказывает в последнее время озабоченность "усилением российской агрессии" у границы с Украиной и даже направила в Киев новую партию военных инструкторов, а также поставила несколько тысяч легких противотанковых ракет. В Москве призывают прекратить милитаризацию региона.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Авторы документа, в частности, требуют от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас Москва ждет письменного ответа.В России не раз подчеркивали, что расценивают обвинения в агрессии как предлог, который Запад использует для увеличения контингента в приграничных регионах.
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в мире, москва, великобритания, сергей шойгу, россия, бен уоллес
03:28 27.01.2022 (обновлено: 04:17 27.01.2022)
 
Глава Минобороны Британии анонсировал переговоры с Шойгу в Москве

Глава МО Британии Уоллес анонсировал переговоры с министром обороны России Шойгу в Москве

© РИА Новости / Игорь МихалевВид Лондона
Вид Лондона - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
Вид Лондона. Архивное фото
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ЛОНДОН, 27 янв — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что он "скоро" отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает телеканал BBC.
"Уоллес также подтвердил, что скоро отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу", — говорится в сообщении телеканала.
Ранее Уоллес предложил Шойгу провести встречу в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны пересекались в 2013 году как раз в британской столице на саммите глав МИД и минобороны в формате "два плюс два". На это российский министр предложил своему коллеге приехать в Москву "в любое удобное время".
Великобритания как член НАТО наряду с Соединенными Штатами высказывает в последнее время озабоченность "усилением российской агрессии" у границы с Украиной и даже направила в Киев новую партию военных инструкторов, а также поставила несколько тысяч легких противотанковых ракет. В Москве призывают прекратить милитаризацию региона.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 13:14
Глава Минобороны Украины заявил, что готов к встрече с Шойгу
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Авторы документа, в частности, требуют от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас Москва ждет письменного ответа.
В России не раз подчеркивали, что расценивают обвинения в агрессии как предлог, который Запад использует для увеличения контингента в приграничных регионах.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
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В миреМоскваВеликобританияСергей ШойгуРоссияБен Уоллес
 
 
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