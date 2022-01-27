https://ria.ru/20220127/peregovory-1769713292.html

Глава Минобороны Британии анонсировал переговоры с Шойгу в Москве

Глава Минобороны Британии анонсировал переговоры с Шойгу в Москве - РИА Новости, 27.01.2022

Глава Минобороны Британии анонсировал переговоры с Шойгу в Москве

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что он "скоро" отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает телеканал BBC. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T03:28

2022-01-27T03:28

2022-01-27T04:17

в мире

москва

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сергей шойгу

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бен уоллес

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ЛОНДОН, 27 янв — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что он "скоро" отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает телеканал BBC.Ранее Уоллес предложил Шойгу провести встречу в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны пересекались в 2013 году как раз в британской столице на саммите глав МИД и минобороны в формате "два плюс два". На это российский министр предложил своему коллеге приехать в Москву "в любое удобное время".Великобритания как член НАТО наряду с Соединенными Штатами высказывает в последнее время озабоченность "усилением российской агрессии" у границы с Украиной и даже направила в Киев новую партию военных инструкторов, а также поставила несколько тысяч легких противотанковых ракет. В Москве призывают прекратить милитаризацию региона.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Авторы документа, в частности, требуют от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас Москва ждет письменного ответа.В России не раз подчеркивали, что расценивают обвинения в агрессии как предлог, который Запад использует для увеличения контингента в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220125/ukraina-1769414982.html

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