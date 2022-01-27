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Таджикистан обвинил Киргизию в провокации на границе
Таджикистан обвинил Киргизию в провокации на границе - РИА Новости, 27.01.2022
Таджикистан обвинил Киргизию в провокации на границе
Таджикистан заявил о провокации Киргизии на границе, говорится в заявлении Госкомитета нацбезопасности. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T21:35
2022-01-27T22:25
в мире
таджикистан
баткенская область
киргизия
согдийская область
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 27 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан заявил о провокации Киргизии на границе, говорится в заявлении Госкомитета нацбезопасности."(В четверг) 27 января примерно в 17 часов 20 минут (15.20 мск) местного времени группа из 50 граждан Киргизии - жителей сельсовета Аксай Баткенской области - на мосту в районе населённого пункта Ходжа Аъло принудительно остановила автомашину марки "Портер" гражданина Таджикистана, перевозившего песок в посёлок Сомониён Исфаринского района. Для пресечения подобных неправомерных действий граждан Киргизии была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области Таджикистана", - говорится в сообщении.По данным таджикской стороны, киргизская сторона не прибыла на встречу, вместо этого примерно в 18.10 (16.10 мск) киргизские пограничники заняли огневые позиции по периметру моста (275 метров) и открыли огонь из стрелкового оружия по мирным гражданам Таджикистана.Отмечается передислокация отдельных военизированных частей и подразделений, а также боевой техники в приграничные районы Баткенской области.На данный момент со стороны Киргизии в направлении Таджикистана по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры идет интенсивный огонь, а пограничные заставы обстреливаются из миномётов.Как заявляет комитет по нацбезопасности, зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Таджикистана.
таджикистан
баткенская область
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4.7
96
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в мире, таджикистан, баткенская область, киргизия, согдийская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии
21:35 27.01.2022 (обновлено: 22:25 27.01.2022)
 
Таджикистан обвинил Киргизию в провокации на границе

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана обвинили Киргизию в провокации на границе

© Фото : пресс-служба ГПС КРНа границе Киргизии и Таджикистана
На границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : пресс-служба ГПС КР
На границе Киргизии и Таджикистана
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ДУШАНБЕ, 27 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан заявил о провокации Киргизии на границе, говорится в заявлении Госкомитета нацбезопасности.
"(В четверг) 27 января примерно в 17 часов 20 минут (15.20 мск) местного времени группа из 50 граждан Киргизии - жителей сельсовета Аксай Баткенской области - на мосту в районе населённого пункта Ходжа Аъло принудительно остановила автомашину марки "Портер" гражданина Таджикистана, перевозившего песок в посёлок Сомониён Исфаринского района. Для пресечения подобных неправомерных действий граждан Киргизии была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области Таджикистана", - говорится в сообщении.
По данным таджикской стороны, киргизская сторона не прибыла на встречу, вместо этого примерно в 18.10 (16.10 мск) киргизские пограничники заняли огневые позиции по периметру моста (275 метров) и открыли огонь из стрелкового оружия по мирным гражданам Таджикистана.
Отмечается передислокация отдельных военизированных частей и подразделений, а также боевой техники в приграничные районы Баткенской области.
На данный момент со стороны Киргизии в направлении Таджикистана по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры идет интенсивный огонь, а пограничные заставы обстреливаются из миномётов.
Как заявляет комитет по нацбезопасности, зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Таджикистана.
Столкновения на границе Киргизии и ТаджикистанаСтолкновения на границе Киргизии и Таджикистана
Инфографика
 
В миреТаджикистанБаткенская областьКиргизияСогдийская областьСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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