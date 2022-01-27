https://ria.ru/20220127/pandemiya-1769793106.html
Представитель ВОЗ заявила о новой фазе пандемии коронавируса
Представитель ВОЗ заявила о новой фазе пандемии коронавируса - РИА Новости, 27.01.2022
Представитель ВОЗ заявила о новой фазе пандемии коронавируса
Пока рано говорить о том, что штамм "омикрон" может завершить пандемию коронавируса, но европейский регион, включая Россию, похоже, входит в ее менее острую... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:29
2022-01-27T14:29
2022-01-27T16:42
распространение коронавируса
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воз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
мелита вуйнович
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пока рано говорить о том, что штамм "омикрон" может завершить пандемию коронавируса, но европейский регион, включая Россию, похоже, входит в ее менее острую фазу, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Пандемия — глобальная, но в разных регионах мира она имеет разную интенсивность. В европейском регионе, когда появился штамм "омикрон", мы увидели более высокую трансмиссивность, более низкую вирулентность, и это признаки того, что мы можем переходить к новой фазе пандемии", -— сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20211204/pandemiya-1762158637.html
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в мире, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович, омикрон-штамм коронавируса
14:29 27.01.2022 (обновлено: 16:42 27.01.2022)
Представитель ВОЗ заявила о новой фазе пандемии коронавируса
Представитель ВОЗ Вуйнович: Европа, включая Россию, входит в менее острую фазу пандемии