https://ria.ru/20220127/pandemiya-1769793106.html

Представитель ВОЗ заявила о новой фазе пандемии коронавируса

Представитель ВОЗ заявила о новой фазе пандемии коронавируса - РИА Новости, 27.01.2022

Представитель ВОЗ заявила о новой фазе пандемии коронавируса

Пока рано говорить о том, что штамм "омикрон" может завершить пандемию коронавируса, но европейский регион, включая Россию, похоже, входит в ее менее острую... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:29

2022-01-27T14:29

2022-01-27T16:42

распространение коронавируса

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воз

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

мелита вуйнович

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пока рано говорить о том, что штамм "омикрон" может завершить пандемию коронавируса, но европейский регион, включая Россию, похоже, входит в ее менее острую фазу, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Пандемия — глобальная, но в разных регионах мира она имеет разную интенсивность. В европейском регионе, когда появился штамм "омикрон", мы увидели более высокую трансмиссивность, более низкую вирулентность, и это признаки того, что мы можем переходить к новой фазе пандемии", -— сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20211204/pandemiya-1762158637.html

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