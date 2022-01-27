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Медведев рассказал о последствиях отказа США от гарантий безопасности
Медведев рассказал о последствиях отказа США от гарантий безопасности - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев рассказал о последствиях отказа США от гарантий безопасности
Отказ США в предоставлении России гарантий безопасности очень осложнит общую ситуацию, но планы о действиях Москвы при таком сценарии не раскрываются, заявил... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:15
2022-01-27T06:15
2022-01-27T06:15
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Отказ США в предоставлении России гарантий безопасности очень осложнит общую ситуацию, но планы о действиях Москвы при таком сценарии не раскрываются, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Во-вторых, эти решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий. Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию", — добавил Медведев.
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в мире, сша, дмитрий медведев, россия
Медведев рассказал о последствиях отказа США от гарантий безопасности
Медведев: отказ США предоставить России гарантии безопасности осложнит общую ситуацию