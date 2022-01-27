https://ria.ru/20220127/oruzhie-1769715682.html

Медведев рассказал, как страны НАТО могут разместить оружие на Украине

Медведев рассказал, как страны НАТО могут разместить оружие на Украине - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев рассказал, как страны НАТО могут разместить оружие на Украине

Украина может не вступать в НАТО, но на ее территории разместят вооружение, прикрываясь двусторонними договоренностями с одной из стран альянса, заявил... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T06:07

2022-01-27T06:07

2022-01-27T06:07

в мире

украина

сша

великобритания

нато

дмитрий медведев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764977924_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_1cee263f57af0d7ce4be3253dbf6a7bd.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украина может не вступать в НАТО, но на ее территории разместят вооружение, прикрываясь двусторонними договоренностями с одной из стран альянса, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.Однако, по его словам, можно разместить вооружения иначе."Можно на основании двусторонних соглашений поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые, на территории Украины или какой-либо другой страны. И сказать: "Нет-нет, мы – это не НАТО, это, допустим, договоренность между Соединенными Штатами и Украиной, Великобританией и Украиной, поэтому к НАТО это не имеет отношения, это наши двусторонние отношения". Но это для нас то же самое", - пояснил Медведев.При этом он добавил, что все решения будут приниматься по указанию США. "Мы понимаем, каким образом принимаются решения такого порядка и каким образом вообще используются такие вооруженные силы. Все равно это будет по сути под эгидой НАТО, а решения в НАТО принимаются при использовании контрольного пакета Соединенных Штатов Америки. В значительной степени по их указанию", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220127/garantii-1769715466.html

украина

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, великобритания, нато, дмитрий медведев, россия