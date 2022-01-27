Медведев рассказал, как страны НАТО могут разместить оружие на Украине
Замглавы СБ Медведев: на Украине могут разместить ракеты стран НАТО без членства в альянсе
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украина может не вступать в НАТО, но на ее территории разместят вооружение, прикрываясь двусторонними договоренностями с одной из стран альянса, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Дело даже не в том, чтобы, допустим, гарантироваться от непродвижения НАТО, хотя это очень важно. А дело в том, чтобы были даны гарантии безопасности, на мой взгляд, другого порядка. Можно же вообще Украину в НАТО не приглашать. Более того, на ухо нам периодически нашептывают, что Украина в НАТО в ближайшие годы и вообще не вступит", - сказал он.
Однако, по его словам, можно разместить вооружения иначе.
"Можно на основании двусторонних соглашений поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые, на территории Украины или какой-либо другой страны. И сказать: "Нет-нет, мы – это не НАТО, это, допустим, договоренность между Соединенными Штатами и Украиной, Великобританией и Украиной, поэтому к НАТО это не имеет отношения, это наши двусторонние отношения". Но это для нас то же самое", - пояснил Медведев.
При этом он добавил, что все решения будут приниматься по указанию США. "Мы понимаем, каким образом принимаются решения такого порядка и каким образом вообще используются такие вооруженные силы. Все равно это будет по сути под эгидой НАТО, а решения в НАТО принимаются при использовании контрольного пакета Соединенных Штатов Америки. В значительной степени по их указанию", - сказал Медведев.