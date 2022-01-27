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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/omikron-1769857697.html
Что еще скрывает омикрон-невидимка
Ученый рассказал, чем "скрытый" омикрон опаснее обычного - РИА Новости, 27.01.2022
Что еще скрывает омикрон-невидимка
Профессор Тим Спектор поделился опасениями, связанными с побочной ветвью омикрон-штамма, которой агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) присвоило... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:15
2022-01-27T19:15
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Профессор Тим Спектор поделился опасениями, связанными с побочной ветвью омикрон-штамма, которой агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) присвоило код BA.2. Слова ученого приводит сайт ZOE COVID Study."Новый подтип "омикрона" &lt;…&gt; предположительно, еще более заразный. Один из двадцати новых случаев на прошлой недели относят к этому варианту, каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается, видимо, в течение месяца он станет доминирующим", — предположил он.Специалист допустил, что при нынешних сценариях заболеваемость COVID-19 останется высокой до весны.Омикрон-штамм BA.2 называют "невидимкой" из-за особенности, которая затрудняет его идентификацию. Тем не менее, почти сразу стало известно, что ПЦР-тесты выявляют BA.2, и антигенные экспресс-тесты, согласно данным лаборатории Блум в Сиэтле, лучше реагируют на BA.2, чем на BA.1.На данный момент наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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в мире, великобритания, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:15 27.01.2022
 
Ученый рассказал, чем "скрытый" омикрон опаснее обычного

Британский профессор Спектор: омикрон-штамм коронавируса BA.2 может быть заразнее BA.1

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Профессор Тим Спектор поделился опасениями, связанными с побочной ветвью омикрон-штамма, которой агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) присвоило код BA.2. Слова ученого приводит сайт ZOE COVID Study.
"Новый подтип "омикрона" <…> предположительно, еще более заразный. Один из двадцати новых случаев на прошлой недели относят к этому варианту, каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается, видимо, в течение месяца он станет доминирующим", — предположил он.
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Омикрон-штамм BA.2 называют "невидимкой" из-за особенности, которая затрудняет его идентификацию. Тем не менее, почти сразу стало известно, что ПЦР-тесты выявляют BA.2, и антигенные экспресс-тесты, согласно данным лаборатории Блум в Сиэтле, лучше реагируют на BA.2, чем на BA.1.
На данный момент наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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