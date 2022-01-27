https://ria.ru/20220127/omikron-1769857697.html

Что еще скрывает омикрон-невидимка

Ученый рассказал, чем "скрытый" омикрон опаснее обычного - РИА Новости, 27.01.2022

Что еще скрывает омикрон-невидимка

Профессор Тим Спектор поделился опасениями, связанными с побочной ветвью омикрон-штамма, которой агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) присвоило... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T19:15

2022-01-27T19:15

2022-01-27T19:15

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Профессор Тим Спектор поделился опасениями, связанными с побочной ветвью омикрон-штамма, которой агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) присвоило код BA.2. Слова ученого приводит сайт ZOE COVID Study."Новый подтип "омикрона" <…> предположительно, еще более заразный. Один из двадцати новых случаев на прошлой недели относят к этому варианту, каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается, видимо, в течение месяца он станет доминирующим", — предположил он.Специалист допустил, что при нынешних сценариях заболеваемость COVID-19 останется высокой до весны.Омикрон-штамм BA.2 называют "невидимкой" из-за особенности, которая затрудняет его идентификацию. Тем не менее, почти сразу стало известно, что ПЦР-тесты выявляют BA.2, и антигенные экспресс-тесты, согласно данным лаборатории Блум в Сиэтле, лучше реагируют на BA.2, чем на BA.1.На данный момент наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220126/omikron-1769531930.html

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в мире, великобритания, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии