https://ria.ru/20220127/omikron-1769857697.html
Что еще скрывает омикрон-невидимка
Ученый рассказал, чем "скрытый" омикрон опаснее обычного - РИА Новости, 27.01.2022
Что еще скрывает омикрон-невидимка
Профессор Тим Спектор поделился опасениями, связанными с побочной ветвью омикрон-штамма, которой агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) присвоило... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:15
2022-01-27T19:15
2022-01-27T19:15
распространение коронавируса
в мире
великобритания
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269639_0:139:3000:1827_1920x0_80_0_0_f060010bc6ab9fdb53e3c4be03bf6978.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Профессор Тим Спектор поделился опасениями, связанными с побочной ветвью омикрон-штамма, которой агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) присвоило код BA.2. Слова ученого приводит сайт ZOE COVID Study."Новый подтип "омикрона" <…> предположительно, еще более заразный. Один из двадцати новых случаев на прошлой недели относят к этому варианту, каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается, видимо, в течение месяца он станет доминирующим", — предположил он.Специалист допустил, что при нынешних сценариях заболеваемость COVID-19 останется высокой до весны.Омикрон-штамм BA.2 называют "невидимкой" из-за особенности, которая затрудняет его идентификацию. Тем не менее, почти сразу стало известно, что ПЦР-тесты выявляют BA.2, и антигенные экспресс-тесты, согласно данным лаборатории Блум в Сиэтле, лучше реагируют на BA.2, чем на BA.1.На данный момент наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220126/omikron-1769531930.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269639_0:0:2720:2040_1920x0_80_0_0_44b21c952901ff3051b9ff806d0f5b1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Ученый рассказал, чем "скрытый" омикрон опаснее обычного
Британский профессор Спектор: омикрон-штамм коронавируса BA.2 может быть заразнее BA.1