https://ria.ru/20220127/omikron-1769823640.html

В ВОЗ призвали защитить детей и подростков от "омикрона"

В ВОЗ призвали защитить детей и подростков от "омикрона" - РИА Новости, 27.01.2022

В ВОЗ призвали защитить детей и подростков от "омикрона"

Пандемия коронавируса со штаммом "омикрон" перекинулась на подростков и детей, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:36

2022-01-27T16:36

2022-01-27T16:36

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

мелита вуйнович

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса со штаммом "омикрон" перекинулась на подростков и детей, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Многие страны решили, что идут на вакцинацию подростков и детей именно из-за этого, мы видим, что со штаммом "омикрон" пандемия перекинулась на эту группу населения, а второе, эта группа населения до сих пор и не была вакцинирована и тяжело поражена, сейчас мы видим больше госпитализаций. Так что надо защищать уязвимых в этом смысле подростков и детей", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html

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в мире, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович