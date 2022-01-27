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В ВОЗ призвали защитить детей и подростков от "омикрона"
В ВОЗ призвали защитить детей и подростков от "омикрона" - РИА Новости, 27.01.2022
В ВОЗ призвали защитить детей и подростков от "омикрона"
Пандемия коронавируса со штаммом "омикрон" перекинулась на подростков и детей, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:36
2022-01-27T16:36
2022-01-27T16:36
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса со штаммом "омикрон" перекинулась на подростков и детей, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Многие страны решили, что идут на вакцинацию подростков и детей именно из-за этого, мы видим, что со штаммом "омикрон" пандемия перекинулась на эту группу населения, а второе, эта группа населения до сих пор и не была вакцинирована и тяжело поражена, сейчас мы видим больше госпитализаций. Так что надо защищать уязвимых в этом смысле подростков и детей", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович
В ВОЗ призвали защитить детей и подростков от "омикрона"
Представитель ВОЗ Вуйнович: пандемия при "омикроне" перекинулась на подростков и детей