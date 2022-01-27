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В Белгородской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Белгородской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 27.01.2022
В Белгородской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Первые случаи штамма "омикрон" зафиксированы в Белгородской области, заболели 14 человек, сообщил в четверг РИА Новости представитель облправительства. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:08
2022-01-27T14:08
2022-01-27T14:22
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ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Первые случаи штамма "омикрон" зафиксированы в Белгородской области, заболели 14 человек, сообщил в четверг РИА Новости представитель облправительства."Четырнадцать случаев. Вчера еще не было", - сообщил собеседник агентства.Белгородская области оставалась из немногих регионов РФ, где не были зафиксированы случаи штамма "омикрон". Как заявила в среду на брифинге руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева, волна штамма коронавируса "омикрон" в Белгородской области ожидается через одну-две недели.
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РИА Новости
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белгородская область, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:08 27.01.2022 (обновлено: 14:22 27.01.2022)
В Белгородской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Белгородской области подтвердили первые 14 случаев заражения омикрон-штаммом