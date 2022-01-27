https://ria.ru/20220127/omikron-1769787808.html

В Белгородской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Белгородской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 27.01.2022

В Белгородской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Первые случаи штамма "омикрон" зафиксированы в Белгородской области, заболели 14 человек, сообщил в четверг РИА Новости представитель облправительства. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:08

2022-01-27T14:08

2022-01-27T14:22

белгородская область

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758418279_0:229:2945:1886_1920x0_80_0_0_b92e083f44b83cd6d9258d384466b194.jpg

ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Первые случаи штамма "омикрон" зафиксированы в Белгородской области, заболели 14 человек, сообщил в четверг РИА Новости представитель облправительства."Четырнадцать случаев. Вчера еще не было", - сообщил собеседник агентства.Белгородская области оставалась из немногих регионов РФ, где не были зафиксированы случаи штамма "омикрон". Как заявила в среду на брифинге руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева, волна штамма коронавируса "омикрон" в Белгородской области ожидается через одну-две недели.

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса