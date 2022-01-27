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https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html
"Омикрон" ужасным образом поражает детей
Названы самые опасные симптомы "омикрона" у детей - РИА Новости, 27.01.2022
"Омикрон" ужасным образом поражает детей
Самыми серьезными признаками омикрон-штамма у детей следует считать дыхательную и сердечную недостаточность, рассказала педиатр Анна Левадная в беседе с... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:09
2022-01-27T13:42
распространение коронавируса
ботсвана
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Самыми серьезными признаками омикрон-штамма у детей следует считать дыхательную и сердечную недостаточность, рассказала педиатр Анна Левадная в беседе с "Тульской службой новостей"."Они проявляются одышкой, учащением дыхания, избыточным стяжением межреберий и подреберий, посинением носогубного треугольника", — объяснила она.По словам врача, грудные младенцы могут отказываться от еды, а дети постарше нередко жалуются на боль в груди, сдавливание грудной клетки. У заболевших может наблюдаться изменение цвета кожи, ногтей и губ. Опасное течение "омикрона" характеризуется также потерей сознания и вялостью пациента, утверждает медик. "Это признаки выраженной интоксикации, которые свидетельствуют о том, что перед нами не обычная ОРВИ. При таких признаках необходимо незамедлительно обратиться к врачу", — подчеркнула Левадная.Она также объяснила, почему дети наиболее подвержены новому варианту коронавируса."Дети относятся к группе непривитых, находятся в общественных местах без маски, именно поэтому они оказалась самой уязвимой частью нашего населения. Взрослые уже частично приобрели иммунитет, дистанцируются, работают удаленно, а дети, к сожалению, попали под удар", — заключила собеседница издания.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
https://ria.ru/20220127/omikron-1769753072.html
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ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:09 27.01.2022 (обновлено: 13:42 27.01.2022)
 
Названы самые опасные симптомы "омикрона" у детей

Педиатр Левадная: дыхательная недостаточность — самый опасным симптом "омикрона" у детей

© Pexels / Polina TankilevitchТермометр и лекарства на детской кроватке
Термометр и лекарства на детской кроватке
© Pexels / Polina Tankilevitch
Термометр и лекарства на детской кроватке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Самыми серьезными признаками омикрон-штамма у детей следует считать дыхательную и сердечную недостаточность, рассказала педиатр Анна Левадная в беседе с "Тульской службой новостей".
"Они проявляются одышкой, учащением дыхания, избыточным стяжением межреберий и подреберий, посинением носогубного треугольника", — объяснила она.
По словам врача, грудные младенцы могут отказываться от еды, а дети постарше нередко жалуются на боль в груди, сдавливание грудной клетки. У заболевших может наблюдаться изменение цвета кожи, ногтей и губ. Опасное течение "омикрона" характеризуется также потерей сознания и вялостью пациента, утверждает медик.
"Это признаки выраженной интоксикации, которые свидетельствуют о том, что перед нами не обычная ОРВИ. При таких признаках необходимо незамедлительно обратиться к врачу", — подчеркнула Левадная.
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Она также объяснила, почему дети наиболее подвержены новому варианту коронавируса.
"Дети относятся к группе непривитых, находятся в общественных местах без маски, именно поэтому они оказалась самой уязвимой частью нашего населения. Взрослые уже частично приобрели иммунитет, дистанцируются, работают удаленно, а дети, к сожалению, попали под удар", — заключила собеседница издания.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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