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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/omikron-1769753072.html
Назван неожиданный сценарий заражения "омикроном"
Врач оценил риск заражения "омикроном" во время еды - РИА Новости, 27.01.2022
Назван неожиданный сценарий заражения "омикроном"
Способность омикрон-штамма коронавируса оседать на продуктах питания значительно повышает риск заражения во время приема пищи, рассказал в беседе с телеканалом... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:49
2022-01-27T13:25
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир болибок
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Способность омикрон-штамма коронавируса оседать на продуктах питания значительно повышает риск заражения во время приема пищи, рассказал в беседе с телеканалом "Москва-24" иммунолог Владимир Болибок.По его словам, вирус способен сохраняться на продуктах довольно долго. "Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно", — объяснил медик. Подобные случаи фиксировали еще в первую волну, когда циркулировал уханьский штамм SARS-CoV-2.Речь идет о холодных блюдах и напитках, а также о посуде, на краях которой вирус оседает во время еды, добавил Болибок.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению исследователей, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России. Согласно недавнему исследованию ученых из Медицинского университета Киото, "омикрон" распространяется так быстро, потому что способен выживать на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие версии. Кроме того, он может оставаться заразным более продолжительное время.
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/omikron-1769639726.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок, омикрон-штамм коронавируса
11:49 27.01.2022 (обновлено: 13:25 27.01.2022)
 
Врач оценил риск заражения "омикроном" во время еды

Иммунолог Болибок допустил заражения омикрон-штаммом коронавируса во время приема пищи

© Pixabay / Jan VašekВилка
Вилка - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Pixabay / Jan Vašek
Вилка
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Способность омикрон-штамма коронавируса оседать на продуктах питания значительно повышает риск заражения во время приема пищи, рассказал в беседе с телеканалом "Москва-24" иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, вирус способен сохраняться на продуктах довольно долго. "Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно", — объяснил медик. Подобные случаи фиксировали еще в первую волну, когда циркулировал уханьский штамм SARS-CoV-2.
Медицинская сестра измеряет пульсометром сатурацию у пациентки во временном госпитале для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
04:00Сказано в эфире
Биолог оценила риск развития постковида после заражения "омикроном"
Речь идет о холодных блюдах и напитках, а также о посуде, на краях которой вирус оседает во время еды, добавил Болибок.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению исследователей, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России.
Согласно недавнему исследованию ученых из Медицинского университета Киото, "омикрон" распространяется так быстро, потому что способен выживать на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие версии. Кроме того, он может оставаться заразным более продолжительное время.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир БолибокОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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