https://ria.ru/20220127/omikron-1769753072.html

Назван неожиданный сценарий заражения "омикроном"

Врач оценил риск заражения "омикроном" во время еды - РИА Новости, 27.01.2022

Назван неожиданный сценарий заражения "омикроном"

Способность омикрон-штамма коронавируса оседать на продуктах питания значительно повышает риск заражения во время приема пищи, рассказал в беседе с телеканалом... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:49

2022-01-27T11:49

2022-01-27T13:25

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир болибок

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Способность омикрон-штамма коронавируса оседать на продуктах питания значительно повышает риск заражения во время приема пищи, рассказал в беседе с телеканалом "Москва-24" иммунолог Владимир Болибок.По его словам, вирус способен сохраняться на продуктах довольно долго. "Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно", — объяснил медик. Подобные случаи фиксировали еще в первую волну, когда циркулировал уханьский штамм SARS-CoV-2.Речь идет о холодных блюдах и напитках, а также о посуде, на краях которой вирус оседает во время еды, добавил Болибок.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению исследователей, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России. Согласно недавнему исследованию ученых из Медицинского университета Киото, "омикрон" распространяется так быстро, потому что способен выживать на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие версии. Кроме того, он может оставаться заразным более продолжительное время.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/omikron-1769639726.html

https://ria.ru/20220126/delta-1769671139.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок, омикрон-штамм коронавируса