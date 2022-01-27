https://ria.ru/20220127/omikron-1769708288.html
Вирусолог рассказал, когда спадет вызванная "омикроном" волна COVID-19
Вирусолог рассказал, когда спадет вызванная "омикроном" волна COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022
Вирусолог рассказал, когда спадет вызванная "омикроном" волна COVID-19
В России растет заболеваемость COVID-19. Но уже в ближайшее время волна пойдет на спад, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik вирусолог, завлабораторией... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T02:25
2022-01-27T02:25
2022-01-27T02:27
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
омикрон-штамм коронавируса
петр чумаков
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России растет заболеваемость COVID-19. Но уже в ближайшее время волна пойдет на спад, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.Омикрон-штамм очень заразен и стремительно распространяется, однако вызванная им волна заболеваемости COVID-19 спадет так же быстро, как поднялась, считает Чумаков.По мнению эксперта, в России заболеваемость может снизиться уже в десятых числах февраля."В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел", — уточнил Чумаков.Заражение вариантом коронавируса "омикрон" часто не приводит к появлению симптомов, характерных для COVID-19, продолжил он."Большинство людей сейчас болеют бессимптомно, то есть они даже не знают, что заражены, потому что этот штамм — очень малопатогенный, он вызывает обычно легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить", — отметил Чумаков.Поскольку многие носители "омикрона" не имеют симптомов COVID-19 и не обращаются к медикам, подъем заболеваемости, который мы наблюдаем сейчас, на самом деле намного масштабнее, чем показывает статистика, полагает вирусолог. В результате распространение нового штамма коронавируса прекратится из-за того, что среди россиян не останется достаточного количества уязвимых для него людей, прогнозирует Чумаков."В реальности сейчас гораздо больше людей вовлечено в эту волну (чем показывает статистика. — Прим. ред.), и поэтому она быстрее "выгорит", не останется уже достаточного количества чувствительных к вирусу людей", — сказал он.Значительная часть людей, инфицированных "омикроном", приобретет иммунитет к COVID-19, поэтому следующая волна этого заболевания может пройти незамеченной, добавил вирусолог."В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет еще менее патогенным, эволюция вируса идет в сторону уменьшения патогенности. Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной", — предположил Чумаков.Однако большинство медиков советуют вакцинироваться от COVID-19, чтобы снизить риск заражения и избежать опасных форм этого заболевания.
https://ria.ru/20220126/omikron-1769692760.html
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общество, здоровье, россия, омикрон-штамм коронавируса, петр чумаков
02:25 27.01.2022 (обновлено: 02:27 27.01.2022)
Вирусолог рассказал, когда спадет вызванная "омикроном" волна COVID-19
Вирусолог Чумаков: волна омикрон-штамма COVID-19 может пойти на спад с 10 февраля
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
В России растет заболеваемость COVID-19. Но уже в ближайшее время волна пойдет на спад, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik
вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.
Омикрон-штамм очень заразен и стремительно распространяется, однако вызванная им волна заболеваемости COVID-19 спадет так же быстро, как поднялась, считает Чумаков
.
"Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе", — пояснил он.
По мнению эксперта, в России
заболеваемость может снизиться уже в десятых числах февраля.
"В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел", — уточнил Чумаков.
Заражение вариантом коронавируса "омикрон" часто не приводит к появлению симптомов, характерных для COVID-19, продолжил он.
"Большинство людей сейчас болеют бессимптомно, то есть они даже не знают, что заражены, потому что этот штамм — очень малопатогенный, он вызывает обычно легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить", — отметил Чумаков.
Поскольку многие носители "омикрона" не имеют симптомов COVID-19 и не обращаются к медикам, подъем заболеваемости, который мы наблюдаем сейчас, на самом деле намного масштабнее, чем показывает статистика, полагает вирусолог. В результате распространение нового штамма коронавируса прекратится из-за того, что среди россиян не останется достаточного количества уязвимых для него людей, прогнозирует Чумаков.
"В реальности сейчас гораздо больше людей вовлечено в эту волну (чем показывает статистика. — Прим. ред.), и поэтому она быстрее "выгорит", не останется уже достаточного количества чувствительных к вирусу людей", — сказал он.
Значительная часть людей, инфицированных "омикроном", приобретет иммунитет к COVID-19, поэтому следующая волна этого заболевания может пройти незамеченной, добавил вирусолог.
"В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет еще менее патогенным, эволюция вируса идет в сторону уменьшения патогенности. Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной", — предположил Чумаков.
Однако большинство медиков советуют вакцинироваться от COVID-19, чтобы снизить риск заражения и избежать опасных форм этого заболевания.