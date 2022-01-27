19:25 27.01.2022 (обновлено: 19:33 27.01.2022)
В ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана
Генсек ОДКБ Зась призвал стороны прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана, сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой и секретарем Совета Безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым, "в ходе которых генеральный секретарь ОДКБ призвал к немедленному прекращения огня между сторонами на границе Кыргызстана и Таджикистана", сказали в пресс-службе.
"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос", - заявил Зась, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы., причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
В конце апреля 2021 года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.