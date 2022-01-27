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В ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана
В ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 27.01.2022
В ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана
Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана, сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:25
2022-01-27T19:33
в мире
киргизия
таджикистан
одкб
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана, сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой и секретарем Совета Безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым, "в ходе которых генеральный секретарь ОДКБ призвал к немедленному прекращения огня между сторонами на границе Кыргызстана и Таджикистана", сказали в пресс-службе.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы., причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля 2021 года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
https://ria.ru/20220127/svet-1769859443.html
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в мире, киргизия, таджикистан, одкб, столкновения на границе таджикистана и киргизии
19:25 27.01.2022 (обновлено: 19:33 27.01.2022)
 
В ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана

Генсек ОДКБ Зась призвал стороны прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана, сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой и секретарем Совета Безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым, "в ходе которых генеральный секретарь ОДКБ призвал к немедленному прекращения огня между сторонами на границе Кыргызстана и Таджикистана", сказали в пресс-службе.
"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос", - заявил Зась, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы., причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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Несколько сел в Киргизии остались без света из-за обострения на границе
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
В конце апреля 2021 года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
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В миреКиргизияТаджикистанОДКБСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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