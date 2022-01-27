Медведев прокомментировал высказывания Обамы о российской экономике
Зампред Совбеза Медведев: Обама говорил, что экономика России разорвана, но она живет
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама заявлял, что российская экономика "разорвана в клочья", однако сегодня она живет и развивается, а сам Обама, "что называется, на пенсии", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае.
"Вот нам сейчас грозят "адскими" санкциями. Ну не знаю, что это такое, в чём это будет заключаться. Вот, говорят, "адские" санкции. Помню, зато хорошо слова моего коллеги Барака Обамы, который, по-моему, году в 2015, что ли, после того, как мы вошли в клинч по известным причинам и были введены санкции, сказал такую фразу, и я её запомнил: "Российская экономика разорвана в клочья". Ну что говорить, где сейчас Обама? На пенсии, что называется, а экономика наша живёт, развивается. Да, не без проблем, конечно, полным-полно проблем, но экономика развивается, и ничего уж такого сверхстрашного с ней не произошло", - сказал Медведев.
Он добавил, что в чем-то российская экономика "даже стала и лучше".
"Мы всегда говорим про сельское хозяйство, которое нам удалось за счёт этого развить", - пояснил Медведев.
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