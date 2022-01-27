https://ria.ru/20220127/obama-1769757173.html

Медведев прокомментировал высказывания Обамы о российской экономике

Медведев прокомментировал высказывания Обамы о российской экономике - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев прокомментировал высказывания Обамы о российской экономике

Бывший президент США Барак Обама заявлял, что российская экономика "разорвана в клочья", однако сегодня она живет и развивается, а сам Обама, "что называется,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:10

2022-01-27T12:10

2022-01-27T12:10

украина

сша

джо байден

барак обама

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама заявлял, что российская экономика "разорвана в клочья", однако сегодня она живет и развивается, а сам Обама, "что называется, на пенсии", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае.Он добавил, что в чем-то российская экономика "даже стала и лучше"."Мы всегда говорим про сельское хозяйство, которое нам удалось за счёт этого развить", - пояснил Медведев.

https://radiosputnik.ria.ru/20211110/obama-1758434848.html

украина

сша

россия

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украина, сша, джо байден, барак обама, дмитрий медведев, россия