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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/novosibirsk-1769718304.html
В Новосибирской области переводят школьников на удаленку
В Новосибирской области переводят школьников на удаленку - РИА Новости, 27.01.2022
В Новосибирской области переводят школьников на удаленку
Власти Новосибирской области в связи с началом пятой волны коронавируса и распространением штамма "омикрон" с 31 января переводят школьников на дистанционное... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:50
2022-01-27T08:48
распространение коронавируса
общество
новосибирская область
андрей травников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сн_образование
социальный навигатор
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Власти Новосибирской области в связи с началом пятой волны коронавируса и распространением штамма "омикрон" с 31 января переводят школьников на дистанционное обучение, а младших - на каникулы, заявил журналистам в четверг губернатор региона Андрей Травников.Ранее он сообщил, что новый штамм "омикрон" появился в Новосибирской области и он более активно распространяется среди детей.Травников пояснил, что карантин будет "дифференцированным"."Для самых младших школьников это, скорее всего, будут двухнедельные каникулы. Для средних и старших форма карантина – дистанционное обучение в течение одной или двух недель. В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование", - рассказал он.Губернатор добавил, что малокомплектные школы будут переходить на дистанционное обучение только в случае появления в них очагов заболевания. "Решение принципиально принято, но формы карантина будут различны", - добавил он.
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общество, новосибирская область, андрей травников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор
06:50 27.01.2022 (обновлено: 08:48 27.01.2022)
 
В Новосибирской области переводят школьников на удаленку

Губернатор Новосибирской области Травников: в регионе переводят школьников на удаленку

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Учительница во время онлайн урока - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Власти Новосибирской области в связи с началом пятой волны коронавируса и распространением штамма "омикрон" с 31 января переводят школьников на дистанционное обучение, а младших - на каникулы, заявил журналистам в четверг губернатор региона Андрей Травников.
Ранее он сообщил, что новый штамм "омикрон" появился в Новосибирской области и он более активно распространяется среди детей.
"На сегодняшний день оперативным штабом готовятся решения в отношении работы школ. Уже сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавируса находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника", - сказал глава региона.
Травников пояснил, что карантин будет "дифференцированным".
"Для самых младших школьников это, скорее всего, будут двухнедельные каникулы. Для средних и старших форма карантина – дистанционное обучение в течение одной или двух недель. В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование", - рассказал он.
Губернатор добавил, что малокомплектные школы будут переходить на дистанционное обучение только в случае появления в них очагов заболевания. "Решение принципиально принято, но формы карантина будут различны", - добавил он.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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