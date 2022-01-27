https://ria.ru/20220127/novosibirsk-1769718304.html

В Новосибирской области переводят школьников на удаленку

В Новосибирской области переводят школьников на удаленку - РИА Новости, 27.01.2022

В Новосибирской области переводят школьников на удаленку

Власти Новосибирской области в связи с началом пятой волны коронавируса и распространением штамма "омикрон" с 31 января переводят школьников на дистанционное... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T06:50

2022-01-27T06:50

2022-01-27T08:48

распространение коронавируса

общество

новосибирская область

андрей травников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

сн_образование

социальный навигатор

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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Власти Новосибирской области в связи с началом пятой волны коронавируса и распространением штамма "омикрон" с 31 января переводят школьников на дистанционное обучение, а младших - на каникулы, заявил журналистам в четверг губернатор региона Андрей Травников.Ранее он сообщил, что новый штамм "омикрон" появился в Новосибирской области и он более активно распространяется среди детей.Травников пояснил, что карантин будет "дифференцированным"."Для самых младших школьников это, скорее всего, будут двухнедельные каникулы. Для средних и старших форма карантина – дистанционное обучение в течение одной или двух недель. В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование", - рассказал он.Губернатор добавил, что малокомплектные школы будут переходить на дистанционное обучение только в случае появления в них очагов заболевания. "Решение принципиально принято, но формы карантина будут различны", - добавил он.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769717694.html

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общество, новосибирская область, андрей травников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор