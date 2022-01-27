https://ria.ru/20220127/nikonov-1769707259.html

Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России

Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России - РИА Новости, 27.01.2022

Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России

Исходя из заявлений НАТО о передаче документов по гарантиям безопасности России, в них не содержится ответа ни на одну российскую озабоченность, заявил РИА... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T00:03

2022-01-27T00:03

2022-01-27T00:03

в мире

йенс столтенберг

вячеслав никонов

нато

госдума рф

совет россия-нато

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Исходя из заявлений НАТО о передаче документов по гарантиям безопасности России, в них не содержится ответа ни на одну российскую озабоченность, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов.МИД России сообщил, что ответ от НАТО по предложениям по гарантиям безопасности передали послу РФ в Брюсселе."Если ответ действительно такой, то в нем не ответа ни на одну российскую озабоченность. Только беспредметные требования и предложения поговорить в дискредитированном формате Россия-НАТО", - заявил Никонов.Как заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО. Кроме того, предлагается установить прямую линию связи, продолжить диалог с Россией в вопросах разоружения, размещения ракет, контроля над вооружениями. Генсек также заявил, что Россия должна "вывести свои войска" из Грузии, Украины и Молдавии.

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769622216.html

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в мире, йенс столтенберг, вячеслав никонов, нато, госдума рф, совет россия-нато, россия