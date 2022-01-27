https://ria.ru/20220127/nazarbaev-1769718161.html

Сенат Казахстана предложил отменить согласование политики с Назарбаевым

Сенат Казахстана предложил отменить согласование политики с Назарбаевым - РИА Новости, 27.01.2022

Сенат Казахстана предложил отменить согласование политики с Назарбаевым

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана предложили отменить необходимость согласования с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T06:46

2022-01-27T06:46

2022-01-27T07:40

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НУР-СУЛТАН, 27 янв - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана предложили отменить необходимость согласования с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики, сообщила пресс-служба палаты.На пленарном заседании в четверг палата рассмотрела законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности."Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности. В то же время, сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из закона о первом президенте исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с Елбасы (лидером нации - ред)", - цитирует пресс-служба сенатора Ляззат Сулеймен.После этого предложения депутаты приняли решение вернуть в мажилис (нижнюю палату) законопроект с изменениями и дополнениями, внесение которых предусматривается в закон о первом президенте Казахстана – Елбасы. В проекте закона сохраняется право Назарбаева входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в стране.Впервые обратившись к казахстанцам с начала массовых беспорядков посредством видеообращения 18 января, 81-летний Назарбаев заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элите".

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/tokaev-1769370686.html

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в мире, казахстан, парламент казахстана, нурсултан назарбаев