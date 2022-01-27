https://ria.ru/20220127/nato-1769814387.html

НАТО не брала на себя обязательства по защите Украины, заявили в МИД России

НАТО не брала на себя обязательства по защите Украины, заявили в МИД России - РИА Новости, 27.01.2022

НАТО не брала на себя обязательства по защите Украины, заявили в МИД России

НАТО и члены альянса не брали на себя обязательства по защите Украины, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:04

2022-01-27T16:04

2022-01-27T16:35

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. НАТО и члены альянса не брали на себя обязательства по защите Украины, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал "чушью" слова президента Зорана Милановича об отзыве военных из НАТО при обострении на Украине и уточнил, что хорватский контингент ранее планово был возвращен из Польши, а также извинился перед Киевом. Во вторник Миланович заявил, что власти Хорватии в случае эскалации на Украине отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе, по его словам, речь идет о "политике администрации президента США". Украинский МИД назвал недопустимыми заявления президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и ситуации в стране и указал, что они идут вразрез с официальной позицией страны и вредят отношениям, и требует их официального опровержения. За свои слова президент Хорватии в тот же день попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист"."Насколько мы знаем, НАТО и ее государства-члены не брали на себя обязательств по защите Украины. Это неоднократно подчеркивал, в том числе, и сам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Украина является лишь партнером альянса, на нее не распространяется действие статьи 5 вашингтонского договора о коллективной обороне натовских стран", - сказал Зайцев на брифинге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220127/mid-1769809387.html

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в мире, украина, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр