16:04 27.01.2022 (обновлено: 16:35 27.01.2022)
НАТО не брала на себя обязательства по защите Украины, заявили в МИД России
Замглавы департамента МИД Зайцев: НАТО не брала на себя обязательства по защите Украины
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. НАТО и члены альянса не брали на себя обязательства по защите Украины, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал "чушью" слова президента Зорана Милановича об отзыве военных из НАТО при обострении на Украине и уточнил, что хорватский контингент ранее планово был возвращен из Польши, а также извинился перед Киевом. Во вторник Миланович заявил, что власти Хорватии в случае эскалации на Украине отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе, по его словам, речь идет о "политике администрации президента США". Украинский МИД назвал недопустимыми заявления президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и ситуации в стране и указал, что они идут вразрез с официальной позицией страны и вредят отношениям, и требует их официального опровержения. За свои слова президент Хорватии в тот же день попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист".
"Насколько мы знаем, НАТО и ее государства-члены не брали на себя обязательств по защите Украины. Это неоднократно подчеркивал, в том числе, и сам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Украина является лишь партнером альянса, на нее не распространяется действие статьи 5 вашингтонского договора о коллективной обороне натовских стран", - сказал Зайцев на брифинге.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.