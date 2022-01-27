https://ria.ru/20220127/nato-1769755571.html

В НАТО ждут ответа от России после передачи предложений по безопасности

В НАТО ждут ответа от России после передачи предложений по безопасности - РИА Новости, 27.01.2022

В НАТО ждут ответа от России после передачи предложений по безопасности

Глава парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Конноли считает, что после передачи альянсом Москве предложений по безопасности "теперь шаг за Россией". РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:03

2022-01-27T12:03

2022-01-27T12:03

в мире

сша

нато

совет россия-нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767491891_397:540:3076:2047_1920x0_80_0_0_65a7203b974896ffe7cccef57745a7c7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Конноли считает, что после передачи альянсом Москве предложений по безопасности "теперь шаг за Россией".США и НАТО накануне передали России свои ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, блок готов как можно скорее начать обсуждать с Москвой вопросы снижения рисков, прозрачность, контроль над вооружениями, размещение ракет, учения и ядерную политику. Столтенберг также высказался за необходимость восстановления работы представительств обеих сторон в Брюсселе и Москве и продолжение серии контактов в рамках Совета Россия-НАТО. При этом генсек отметил, что альянс считает неприемлемым предложение России о нерасширении НАТО, альянс продолжит придерживаться политики открытых дверей."НАТО предложила России позитивный путь для диалога. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность отойти от пропасти необратимой военной эскалации и ее последствий", - написал Конноли в Twitter.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на эти предложения.

https://ria.ru/20220127/nato-1769733887.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нато, совет россия-нато, россия