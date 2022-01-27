https://ria.ru/20220127/nato-1769742936.html

Глава МИД Британии высказалась об ответе НАТО на российские предложения

Глава МИД Британии высказалась об ответе НАТО на российские предложения - РИА Новости, 27.01.2022

Глава МИД Британии высказалась об ответе НАТО на российские предложения

Великобритания полностью поддерживает Североатлантический альянс и его союзников, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс, комментируя передачу... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:02

2022-01-27T11:02

2022-01-27T11:02

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йенс столтенберг

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ЛОНДОН, 27 янв - РИА Новости. Великобритания полностью поддерживает Североатлантический альянс и его союзников, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс, комментируя передачу НАТО ответа по гарантиям безопасности РФ.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности."Великобритания полностью поддерживает (генсека НАТО - ред.) Йенса Столтенберга, НАТО и наших союзников", - написала Трасс в Twitter, разместив на своей странице сообщение генсека альянса о передаче РФ ответа.Глава МИД также вновь призвала Россию к "деэскалации", несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что она никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать."Любое вторжение в Украину будет встречено скоординированными санкциями", - заявила Трасс.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения и заявляла, что они используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле отмечали, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769732336.html

https://ria.ru/20220127/slovakiya-1769713497.html

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в мире, киев, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, сергей лавров, восточная европа, россия