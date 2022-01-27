https://ria.ru/20220127/nato-1769733887.html

Медведев назвал сценарий прямого столкновения с НАТО катастрофическим

Медведев назвал сценарий прямого столкновения с НАТО катастрофическим - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев назвал сценарий прямого столкновения с НАТО катастрофическим

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что сценарий прямого столкновения России и НАТО из-за Украины был бы самым драматическим, просто... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:17

2022-01-27T10:17

2022-01-27T10:17

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дмитрий песков

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что сценарий прямого столкновения России и НАТО из-за Украины был бы самым драматическим, просто катастрофическим, и он надеется, что этого никогда не произойдет."Хотя отдельные сумасшедшие, отдельные горячие головы на эту тему рассуждают в странах НАТО и в Соединённых Штатах Америки. Но я рассчитываю, что этого никогда не будет", - добавил Медведев.Ранее о планах по эвакуации части сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России" заявили США, Великобритания, Германия и Австралия.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле отмечали, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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киев, сша, дмитрий песков, нато, сергей лавров, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр, россия