Медведев назвал сценарий прямого столкновения с НАТО катастрофическим
Замглавы СБ России Медведев: сценарий прямого столкновения с НАТО был бы катастрофическим
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что сценарий прямого столкновения России и НАТО из-за Украины был бы самым драматическим, просто катастрофическим, и он надеется, что этого никогда не произойдет.
"Это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий. И я просто надеюсь, что этого никогда не произойдёт", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, отвечая на вопрос, допускает ли он возможность прямого столкновения России и НАТО, если Украина решит пойти по силовому пути в отношении Донбасса.
"Хотя отдельные сумасшедшие, отдельные горячие головы на эту тему рассуждают в странах НАТО и в Соединённых Штатах Америки. Но я рассчитываю, что этого никогда не будет", - добавил Медведев.
Ранее о планах по эвакуации части сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России" заявили США, Великобритания, Германия и Австралия.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле отмечали, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.