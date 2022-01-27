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Медведев назвал существование НАТО парадоксом
Медведев назвал существование НАТО парадоксом - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев назвал существование НАТО парадоксом
Существование НАТО является парадоксом, у военно-политического альянса сейчас нет противника, который не приемлет существование Запада, Россия же никогда не... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:17
2022-01-27T08:17
в мире
совет безопасности рф
нато
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Существование НАТО является парадоксом, у военно-политического альянса сейчас нет противника, который не приемлет существование Запада, Россия же никогда не выступала с такими идеями, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Вообще блоки – это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти. В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО, так как это было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором, с одной стороны, и Североатлантическим альянсом, с другой стороны", - сказал Медведев."Мы же никогда так не говорили. Да, есть противоречия, есть проблемы, но мы никогда так не говорили. Более того, мы пытались выстроить отношения, и переговоры разные шли, в том числе даже о том, как нам ближе быть с НАТО. Но нас не услышали, нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.
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в мире, совет безопасности рф, нато, дмитрий медведев, россия
08:17 27.01.2022
 
Медведев назвал существование НАТО парадоксом

Зампредседателя Совбеза Медведев назвал существование НАТО парадоксом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Существование НАТО является парадоксом, у военно-политического альянса сейчас нет противника, который не приемлет существование Запада, Россия же никогда не выступала с такими идеями, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Вообще блоки – это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти. В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО, так как это было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором, с одной стороны, и Североатлантическим альянсом, с другой стороны", - сказал Медведев.
"Мы же никогда так не говорили. Да, есть противоречия, есть проблемы, но мы никогда так не говорили. Более того, мы пытались выстроить отношения, и переговоры разные шли, в том числе даже о том, как нам ближе быть с НАТО. Но нас не услышали, нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.
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