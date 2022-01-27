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Туризм
https://ria.ru/20220127/murmanskayaoblast-1769805159.html
Мурманская область объявила 2022-й годом экологического туризма
Мурманская область объявила 2022-й годом экологического туризма - РИА Новости, 27.01.2022
Мурманская область объявила 2022-й годом экологического туризма
В Мурманской области 2022-й год пройдет под эгидой экологического туризма, для этого предусмотрены соответствующие инвестиции в областном бюджете, сообщил на... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:25
2022-01-27T16:25
туризм
экология
природа
мурманская область
андрей чибис
новости - туризм
турпоток
туристы
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МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. В Мурманской области 2022-й год пройдет под эгидой экологического туризма, для этого предусмотрены соответствующие инвестиции в областном бюджете, сообщил на пресс-конференции губернатор Андрей Чибис.Он отметил, что работа будет вестись в природных парках и на особо охраняемых территориях."Мы для себя 2022-й объявили годом экологического туризма для того, чтобы и наши гости, и наши жители очень нежно, трепетно относились к природе", — сказал Чибис.Ранее Чибис сообщил, что турпоток в область растет и в прошлом году достиг допандемийного уровня. В регионе создается инфраструктура для привлечения отдыхающих. С 18 февраля при поддержке Ростуризма в Мурманскую область начнут летать чартерные рейсы из Москвы.
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экология, природа, мурманская область, андрей чибис, новости - туризм, турпоток, туристы, туризм, россия
16:25 27.01.2022
 
Мурманская область объявила 2022-й годом экологического туризма

Чибис: в Мурманской области 2022-й станет годом экологического туризма

© Фото : Андрей БелавинПолярное сияние у села Териберка
Полярное сияние у села Териберка - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Андрей Белавин
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. В Мурманской области 2022-й год пройдет под эгидой экологического туризма, для этого предусмотрены соответствующие инвестиции в областном бюджете, сообщил на пресс-конференции губернатор Андрей Чибис.
Он отметил, что работа будет вестись в природных парках и на особо охраняемых территориях.
"Мы для себя 2022-й объявили годом экологического туризма для того, чтобы и наши гости, и наши жители очень нежно, трепетно относились к природе", — сказал Чибис.
Ранее Чибис сообщил, что турпоток в область растет и в прошлом году достиг допандемийного уровня. В регионе создается инфраструктура для привлечения отдыхающих. С 18 февраля при поддержке Ростуризма в Мурманскую область начнут летать чартерные рейсы из Москвы.
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ТуризмЭкологияприродаМурманская областьАндрей ЧибисНовости - ТуризмтурпотоктуристыТуризмРоссия
 
 
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