https://ria.ru/20220127/murmanskayaoblast-1769805159.html

Мурманская область объявила 2022-й годом экологического туризма

Мурманская область объявила 2022-й годом экологического туризма - РИА Новости, 27.01.2022

Мурманская область объявила 2022-й годом экологического туризма

В Мурманской области 2022-й год пройдет под эгидой экологического туризма, для этого предусмотрены соответствующие инвестиции в областном бюджете, сообщил на... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:25

2022-01-27T16:25

2022-01-27T16:25

туризм

экология

природа

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МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. В Мурманской области 2022-й год пройдет под эгидой экологического туризма, для этого предусмотрены соответствующие инвестиции в областном бюджете, сообщил на пресс-конференции губернатор Андрей Чибис.Он отметил, что работа будет вестись в природных парках и на особо охраняемых территориях."Мы для себя 2022-й объявили годом экологического туризма для того, чтобы и наши гости, и наши жители очень нежно, трепетно относились к природе", — сказал Чибис.Ранее Чибис сообщил, что турпоток в область растет и в прошлом году достиг допандемийного уровня. В регионе создается инфраструктура для привлечения отдыхающих. С 18 февраля при поддержке Ростуризма в Мурманскую область начнут летать чартерные рейсы из Москвы.

https://ria.ru/20220127/chartery-1769782183.html

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экология, природа, мурманская область, андрей чибис, новости - туризм, турпоток, туристы, туризм, россия