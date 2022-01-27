15:27 27.01.2022 (обновлено: 16:25 27.01.2022)
Собянин подписал указ о медпомощи при массовом заболевании COVID-19
Собянин подписал указ об особенностях оказания медпомощи при массовом заболевании COVID-19
Медицинский работник входит в красную зону
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медицинской помощи при массовом заболевании COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра Москвы.
"Особенности оказания медицинской помощи применяются со дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве более 60 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих семи календарных дней, и до дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве менее 60 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих семи календарных дней", — говорится в сообщении.
Указ, в частности, предусматривает:
- —установление критериев состояния пациента, при котором медицинская помощь оказывается на дому;
- —порядок консультаций пациентов с симптомами ОРЗ и COVID-19 с применением телемедицинских технологий, без очного приема врача;
- —оформление больничных и назначение лекарств в дистанционном режиме;
- —лекарственное обеспечение пациентов.
Ранее вице-мэр Анастасия Ракова рассказала, что у москвичей, которые почувствовали у себя симптомы ОРВИ, будут три варианта действий: прийти в ближайшую поликлинику к дежурному врачу, записаться на конкретное время в свою поликлинику либо же обратиться за помощью дистанционно. Тем, кто предпочел последний вариант, нужно будет заполнить заявку на портале mos.ru. Затем с пациентом свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный на семь дней.
В последние дни в Москве число новых случаев COVID-19 постоянно обновляет рекорды: сегодня оно превысило 26,5 тысячи, тогда как вчера составляло чуть менее 20 тысяч. При этом госпитализация потребовалась 1459 пациентам. По словам Раковой, на омикрон-штамм SARS-CoV-2 приходится более 80 процентов заражений, свыше 90 процентов пациентов при этом лечатся амбулаторно.