https://ria.ru/20220127/moskva-1769806443.html

Собянин подписал указ о медпомощи при массовом заболевании COVID-19

Собянин подписал указ о медпомощи при массовом заболевании COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022

Собянин подписал указ о медпомощи при массовом заболевании COVID-19

Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медицинской помощи при массовом заболевании COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:27

2022-01-27T15:27

2022-01-27T16:25

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756633762_0:242:2326:1550_1920x0_80_0_0_17f4a9c09aedb38dadc402413b78df83.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медицинской помощи при массовом заболевании COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра Москвы."Особенности оказания медицинской помощи применяются со дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве более 60 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих семи календарных дней, и до дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве менее 60 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих семи календарных дней", — говорится в сообщении.Указ, в частности, предусматривает:Ранее вице-мэр Анастасия Ракова рассказала, что у москвичей, которые почувствовали у себя симптомы ОРВИ, будут три варианта действий: прийти в ближайшую поликлинику к дежурному врачу, записаться на конкретное время в свою поликлинику либо же обратиться за помощью дистанционно. Тем, кто предпочел последний вариант, нужно будет заполнить заявку на портале mos.ru. Затем с пациентом свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный на семь дней.В последние дни в Москве число новых случаев COVID-19 постоянно обновляет рекорды: сегодня оно превысило 26,5 тысячи, тогда как вчера составляло чуть менее 20 тысяч. При этом госпитализация потребовалась 1459 пациентам. По словам Раковой, на омикрон-штамм SARS-CoV-2 приходится более 80 процентов заражений, свыше 90 процентов пациентов при этом лечатся амбулаторно.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542786.html

https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии