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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/moskva-1769806443.html
Собянин подписал указ о медпомощи при массовом заболевании COVID-19
Собянин подписал указ о медпомощи при массовом заболевании COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022
Собянин подписал указ о медпомощи при массовом заболевании COVID-19
Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медицинской помощи при массовом заболевании COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:27
2022-01-27T16:25
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медицинской помощи при массовом заболевании COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра Москвы."Особенности оказания медицинской помощи применяются со дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве более 60 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих семи календарных дней, и до дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве менее 60 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих семи календарных дней", — говорится в сообщении.Указ, в частности, предусматривает:Ранее вице-мэр Анастасия Ракова рассказала, что у москвичей, которые почувствовали у себя симптомы ОРВИ, будут три варианта действий: прийти в ближайшую поликлинику к дежурному врачу, записаться на конкретное время в свою поликлинику либо же обратиться за помощью дистанционно. Тем, кто предпочел последний вариант, нужно будет заполнить заявку на портале mos.ru. Затем с пациентом свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный на семь дней.В последние дни в Москве число новых случаев COVID-19 постоянно обновляет рекорды: сегодня оно превысило 26,5 тысячи, тогда как вчера составляло чуть менее 20 тысяч. При этом госпитализация потребовалась 1459 пациентам. По словам Раковой, на омикрон-штамм SARS-CoV-2 приходится более 80 процентов заражений, свыше 90 процентов пациентов при этом лечатся амбулаторно.
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542786.html
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:27 27.01.2022 (обновлено: 16:25 27.01.2022)
 
Собянин подписал указ о медпомощи при массовом заболевании COVID-19

Собянин подписал указ об особенностях оказания медпомощи при массовом заболевании COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону
Медицинский работник входит в красную зону - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник входит в красную зону
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медицинской помощи при массовом заболевании COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра Москвы.
"Особенности оказания медицинской помощи применяются со дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве более 60 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих семи календарных дней, и до дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве менее 60 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих семи календарных дней", — говорится в сообщении.
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Указ, в частности, предусматривает:
  • установление критериев состояния пациента, при котором медицинская помощь оказывается на дому;
  • порядок консультаций пациентов с симптомами ОРЗ и COVID-19 с применением телемедицинских технологий, без очного приема врача;
  • оформление больничных и назначение лекарств в дистанционном режиме;
  • лекарственное обеспечение пациентов.
Ранее вице-мэр Анастасия Ракова рассказала, что у москвичей, которые почувствовали у себя симптомы ОРВИ, будут три варианта действий: прийти в ближайшую поликлинику к дежурному врачу, записаться на конкретное время в свою поликлинику либо же обратиться за помощью дистанционно. Тем, кто предпочел последний вариант, нужно будет заполнить заявку на портале mos.ru. Затем с пациентом свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный на семь дней.
В последние дни в Москве число новых случаев COVID-19 постоянно обновляет рекорды: сегодня оно превысило 26,5 тысячи, тогда как вчера составляло чуть менее 20 тысяч. При этом госпитализация потребовалась 1459 пациентам. По словам Раковой, на омикрон-штамм SARS-CoV-2 приходится более 80 процентов заражений, свыше 90 процентов пациентов при этом лечатся амбулаторно.
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