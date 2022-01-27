Москва заняла первое место в рейтинге экономического потенциала регионов
Москва заняла первое место в рейтинге экономического потенциала российских регионов
Деловой центр "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва возглавила рейтинг экономического потенциала регионов России, в который вошли 33 региона страны, сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что столица заняла первое место в новом интегральном рейтинге экономического потенциала регионов России, составленном Фондом развития гражданского общества. В рейтинг включены 33 региона страны, которые ранжируются по объему перечисленного в федеральный бюджет НДС, среднемесячной зарплате и финансовому результату работы региональных компаний. В топ-5 рейтинга также вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург и Московская область.
"Москва лидирует среди российских регионов по объему отчислений в виде НДС и сальдированной прибыли организаций. Так, за 10 месяцев 2021 года московские предприятия и организации перечислили в федеральный бюджет более 1,25 триллиона рублей в виде налога на добавленную стоимость — на 34 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Треть поступлений — 419,4 миллиарда рублей — НДС обеспечил торговый сектор. На Москву приходится более 26 процентов от поступившего НДС по всей России", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова.
Подчеркивается, что финансовые результаты деятельности московских компаний также высоки и в 2021 году почти во всех отраслях столичной экономики был отмечен рост сальдированной прибыли компаний после снижения этого показателя в 2020 году.
"Сальдированная финансовая прибыль московских компаний за 10 месяцев 2021 года достигла 5,45 триллиона рублей, что более чем в два раза превысило показатель аналогичного периода 2020 года. Рост сальдированной прибыли фиксируется практически во всех отраслях экономики Москвы. Лучший результат показали торговля, компании которой получили сальдированную прибыль в размере 1,49 триллиона рублей, обрабатывающие производства — 1,12 триллиона рублей, финансовый сектор и страхование — 640 миллиардов рублей", — добавил Пуртов.
Добавляется, что по объему заработной платы Москва входит в тройку лидеров, уступая только Ямало-Ненецкому и Чукотскому автономным округам. По данным департамента экономической политики и развития Москвы, в октябре 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата в столице увеличилась на 7,8% по сравнению с октябрем 2020 года и на 12,9% по сравнению с октябрем 2019-го.