https://ria.ru/20220127/moskva-1769727486.html

Москва заняла первое место в рейтинге экономического потенциала регионов

Москва заняла первое место в рейтинге экономического потенциала регионов - РИА Новости, 27.01.2022

Москва заняла первое место в рейтинге экономического потенциала регионов

Москва возглавила рейтинг экономического потенциала регионов России, в который вошли 33 региона страны, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:25

2022-01-27T09:25

2022-01-27T09:25

экономика

москва

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва возглавила рейтинг экономического потенциала регионов России, в который вошли 33 региона страны, сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что столица заняла первое место в новом интегральном рейтинге экономического потенциала регионов России, составленном Фондом развития гражданского общества. В рейтинг включены 33 региона страны, которые ранжируются по объему перечисленного в федеральный бюджет НДС, среднемесячной зарплате и финансовому результату работы региональных компаний. В топ-5 рейтинга также вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург и Московская область."Москва лидирует среди российских регионов по объему отчислений в виде НДС и сальдированной прибыли организаций. Так, за 10 месяцев 2021 года московские предприятия и организации перечислили в федеральный бюджет более 1,25 триллиона рублей в виде налога на добавленную стоимость — на 34 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Треть поступлений — 419,4 миллиарда рублей — НДС обеспечил торговый сектор. На Москву приходится более 26 процентов от поступившего НДС по всей России", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова.Подчеркивается, что финансовые результаты деятельности московских компаний также высоки и в 2021 году почти во всех отраслях столичной экономики был отмечен рост сальдированной прибыли компаний после снижения этого показателя в 2020 году."Сальдированная финансовая прибыль московских компаний за 10 месяцев 2021 года достигла 5,45 триллиона рублей, что более чем в два раза превысило показатель аналогичного периода 2020 года. Рост сальдированной прибыли фиксируется практически во всех отраслях экономики Москвы. Лучший результат показали торговля, компании которой получили сальдированную прибыль в размере 1,49 триллиона рублей, обрабатывающие производства — 1,12 триллиона рублей, финансовый сектор и страхование — 640 миллиардов рублей", — добавил Пуртов.Добавляется, что по объему заработной платы Москва входит в тройку лидеров, уступая только Ямало-Ненецкому и Чукотскому автономным округам. По данным департамента экономической политики и развития Москвы, в октябре 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата в столице увеличилась на 7,8% по сравнению с октябрем 2020 года и на 12,9% по сравнению с октябрем 2019-го.

https://realty.ria.ru/20220126/ekonomiya-1769403907.html

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экономика, москва