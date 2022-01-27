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В Москве задержали подозреваемого в рассылке сообщений о "минированиях"
В Москве задержали подозреваемого в рассылке сообщений о "минированиях" - РИА Новости, 27.01.2022
В Москве задержали подозреваемого в рассылке сообщений о "минированиях"
Правоохранители задержали в Москве подозреваемого в отправке сообщений о "минировании" объектов транспорта в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:55
2022-01-27T15:55
происшествия
санкт-петербург
саратовская область
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве подозреваемого в отправке сообщений о "минировании" объектов транспорта в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудники уголовного розыска управления на транспорте МВД России по СЗФО при содействии ФСБ России в ходе реализации оперативной информации в городе Москве задержали 33-летнего уроженца Саратовской области, подозреваемого в сообщении ложных сведений об угрозах взрыва на объектах транспорта в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.Мужчину подозревают в том, что в 2021 году он отправлял через электронную почту и мессенджер на объекты транспорта шесть заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Добавляется, что во время обыска у него дома изъяли средства мобильной связи, с помощью которых он совершал "минирования".Ранее следственные органы УТ МВД России по СЗФО завели шесть уголовных дел по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчина арестован.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220126/minirovanie-1769561379.html
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происшествия, санкт-петербург, саратовская область, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ложные сообщения о минировании зданий
15:55 27.01.2022
 
В Москве задержали подозреваемого в рассылке сообщений о "минированиях"

В Москве задержали мужчину, рассылавшего сообщения о "минированиях" в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве подозреваемого в отправке сообщений о "минировании" объектов транспорта в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Сотрудники уголовного розыска управления на транспорте МВД России по СЗФО при содействии ФСБ России в ходе реализации оперативной информации в городе Москве задержали 33-летнего уроженца Саратовской области, подозреваемого в сообщении ложных сведений об угрозах взрыва на объектах транспорта в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 11:13
Угрозы о минировании школ на Чукотке не подтвердились
Мужчину подозревают в том, что в 2021 году он отправлял через электронную почту и мессенджер на объекты транспорта шесть заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Добавляется, что во время обыска у него дома изъяли средства мобильной связи, с помощью которых он совершал "минирования".
Ранее следственные органы УТ МВД России по СЗФО завели шесть уголовных дел по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчина арестован.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСаратовская областьМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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