https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769812529.html

В Москве задержали подозреваемого в рассылке сообщений о "минированиях"

В Москве задержали подозреваемого в рассылке сообщений о "минированиях" - РИА Новости, 27.01.2022

В Москве задержали подозреваемого в рассылке сообщений о "минированиях"

Правоохранители задержали в Москве подозреваемого в отправке сообщений о "минировании" объектов транспорта в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:55

2022-01-27T15:55

2022-01-27T15:55

происшествия

санкт-петербург

саратовская область

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве подозреваемого в отправке сообщений о "минировании" объектов транспорта в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудники уголовного розыска управления на транспорте МВД России по СЗФО при содействии ФСБ России в ходе реализации оперативной информации в городе Москве задержали 33-летнего уроженца Саратовской области, подозреваемого в сообщении ложных сведений об угрозах взрыва на объектах транспорта в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.Мужчину подозревают в том, что в 2021 году он отправлял через электронную почту и мессенджер на объекты транспорта шесть заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Добавляется, что во время обыска у него дома изъяли средства мобильной связи, с помощью которых он совершал "минирования".Ранее следственные органы УТ МВД России по СЗФО завели шесть уголовных дел по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчина арестован.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220126/minirovanie-1769561379.html

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происшествия, санкт-петербург, саратовская область, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ложные сообщения о минировании зданий