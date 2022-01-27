https://ria.ru/20220127/mid-1769808396.html
Лавров посетит Китай с рабочим визитом
Лавров посетит Китай с рабочим визитом - РИА Новости, 27.01.2022
Лавров посетит Китай с рабочим визитом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 февраля посетит Китай, где обсудит с главой МИД КНР Ван И подготовку к саммиту лидеров двух стран, сообщил... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:34
2022-01-27T15:34
2022-01-27T15:37
в мире
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_205:0:1743:865_1920x0_80_0_0_22ba455291047eda6acf3087e27c661d.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 февраля посетит Китай, где обсудит с главой МИД КНР Ван И подготовку к саммиту лидеров двух стран, сообщил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Третьего февраля состоится визит министра в Китайскую Народную Республику. В ходе переговоров в Пекине главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и Китая, координацию на международной арене, основные региональные и глобальные проблемы", - сказал Зайцев на брифинге.Ранее Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Поездка президента России в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил на прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин за последние 20 лет неоднократно бывал в Китае, однако из-за пандемии традиционные ежегодные взаимные визиты лидеров России и Китая в последние два года не совершались.
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/kitay-1769749650.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_90:0:1822:1299_1920x0_80_0_0_96a334b6582bb685805dad0d96add1b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия
15:34 27.01.2022 (обновлено: 15:37 27.01.2022)
Лавров посетит Китай с рабочим визитом
Лавров 3 февраля посетит Пекин и проведет встречу с главой МИД Китая