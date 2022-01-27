https://ria.ru/20220127/mid-1769808396.html

Лавров посетит Китай с рабочим визитом

Лавров посетит Китай с рабочим визитом - РИА Новости, 27.01.2022

Лавров посетит Китай с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 февраля посетит Китай, где обсудит с главой МИД КНР Ван И подготовку к саммиту лидеров двух стран, сообщил... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:34

2022-01-27T15:34

2022-01-27T15:37

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 февраля посетит Китай, где обсудит с главой МИД КНР Ван И подготовку к саммиту лидеров двух стран, сообщил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Третьего февраля состоится визит министра в Китайскую Народную Республику. В ходе переговоров в Пекине главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и Китая, координацию на международной арене, основные региональные и глобальные проблемы", - сказал Зайцев на брифинге.Ранее Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Поездка президента России в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил на прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин за последние 20 лет неоднократно бывал в Китае, однако из-за пандемии традиционные ежегодные взаимные визиты лидеров России и Китая в последние два года не совершались.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/kitay-1769749650.html

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