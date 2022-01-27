https://ria.ru/20220127/merkel-1769787563.html

Медведев назвал Меркель непростым, но конструктивным партнером России

Медведев назвал Меркель непростым, но конструктивным партнером России - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев назвал Меркель непростым, но конструктивным партнером России

Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера ФРГ 16 лет, была для России непростым, но конструктивным и во многом абсолютно понятным партнером, а с ее уходом возник РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:07

2022-01-27T14:07

2022-01-27T14:07

сша

оон

германия

ангела меркель

дмитрий медведев

антониу гутерреш

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера ФРГ 16 лет, была для России непростым, но конструктивным и во многом абсолютно понятным партнером, а с ее уходом возник вакуум, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.Меркель занимала пост канцлера ФРГ в течение 16 лет, с 2005 года. В 2021 году новым канцлером Германии был избран социал-демократ Олаф Шольц."Она (Меркель) для нас была, на мой взгляд, – и для меня лично, и для президента, уверен, и для других наших коллег, которые с ней общались, – таким непростым, конструктивным, во многом абсолютно понятным партнером. Что я имею в виду? Конструктивным – потому что с ней всегда можно было искать какие-то компромиссы. Понятным – потому что она слышала аргументы. Она могла с ними не соглашаться, но она их слышала и отвечала на них. Ну и непростым – потому что она очень часто занимала позицию, которая очень сильно отличалась от нашей, особенно после 2014 года", - сказал Медведев.По его словам, госпожа Меркель и для Германии была хорошим канцлером."Так что, мне кажется, она сейчас может не то чтобы почивать на лаврах, но отдыхать с чувством выполненного долга", - отметил Медведев.Он считает, что с уходом Меркель возник "определённый дефицит, вот такой вакуум". "Она долго была у руля власти в Германии, а роль Германии, подчёркиваю, в ЕС переоценить невозможно. И понятно, что сейчас все смотрят на то, кто будет, так сказать, лидировать в европейских странах, как будет развиваться политика Федеративной Республики Германия", - добавил зампред Совбеза РФ.На вопрос какую бы должность могла занять экс-канцлер, Медведев ответил, что не уверен нужна ли ей какая-нибудь роль в международном качестве."Я думаю, что это от неё самой зависит. Если она себя видит в каком-то международном качестве, то, наверное, она могла бы быть востребована. Но, мне кажется, что, откровенно сказать, после такой масштабной работы в такой огромной, мощной экономике, как германская, и в стране такой, я не знаю, нужно ли ей это", - заявил он.Как пример он привел бывших президентов США. "Вы знаете хоть одного бывшего президента США, который бы занял должность международного чиновника? Я вот что-то ни одного не припомню. Почему? Потому что он руководил крупнейшей страной, которая реально является важнейшим геополитическим игроком. Ну и в отношении госпожи Меркель можно то же самое сказать, хотя я не знаю её истинных намерений", - сказал Медведев.Меркель уже поступало предложение о работе в международной организации. Ранее агентство dpa со ссылкой на источники в ООН сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. Гутерреш направил предложение Меркель письменно. Впоследствии сама Меркель позвонила генсеку ООН и отказалась от предложения о работе.

https://ria.ru/20220127/medvedev-1769787278.html

https://ria.ru/20220127/evropa-1769786631.html

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