https://ria.ru/20220127/medvedev-1769787278.html

У России с Европой нет неразрешимых противоречий, заявил Медведев

У России с Европой нет неразрешимых противоречий, заявил Медведев - РИА Новости, 27.01.2022

У России с Европой нет неразрешимых противоречий, заявил Медведев

Россия заинтересована в добрых и экономически выгодных отношениях с Европой, неразрешимых противоречий со странами ЕС нет, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:06

2022-01-27T14:06

2022-01-27T16:13

в мире

европа

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в добрых и экономически выгодных отношениях с Европой, неразрешимых противоречий со странами ЕС нет, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Знаете, мы вообще, я считаю, заинтересованы, вне всякого сомнения, в добрых отношениях с Европой. Я прекрасно помню те времена, когда наш торговый оборот с Европой составлял что-то около 500 миллиардов евро. Это огромная цифра на самом деле. А потом он сдулся практически в два раза. И я неоднократно об этом говорил: ну кто от этого потерял? Да все потеряли: рабочие места, доходы и так далее", - сказал Медведев.Он считает, что у России с Европой нет неразрешимых противоречий. "У нас нет неразрешимых противоречий с Европой. Мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения были добрыми, были максимально экономически выгодными, и для этого можно и нужно работать", - добавил заместитель председателя Совбеза РФ.Он отметил, что РФ готова работать со всеми. "Там есть пул стран, у которых существуют фобии, оставшиеся ещё, естественно, с советских времён – либо это страны, выделившиеся из Советского союза (это прибалтийские государства), либо это Польша та же самая. Но в целом неразрешимых противоречий нет ни с кем", - сообщил Медведев.Есть крупные ключевые партнёры, которые точно заинтересованы в полноценных, добрых отношениях с Россией, заявил Медведев. "И с ними мы, безусловно, тоже хотели бы развивать отношения и готовы к этому, если это не будет сопровождаться какими-то странными требованиями. Периодически это мы слышим", - сказал он.

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

https://ria.ru/20220119/evropa-1768475638.html

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в мире, европа, дмитрий медведев, россия