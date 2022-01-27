14:06 27.01.2022 (обновлено: 16:13 27.01.2022)
У России с Европой нет неразрешимых противоречий, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: у России с Европой нет неразрешимых противоречий
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в добрых и экономически выгодных отношениях с Европой, неразрешимых противоречий со странами ЕС нет, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Знаете, мы вообще, я считаю, заинтересованы, вне всякого сомнения, в добрых отношениях с Европой. Я прекрасно помню те времена, когда наш торговый оборот с Европой составлял что-то около 500 миллиардов евро. Это огромная цифра на самом деле. А потом он сдулся практически в два раза. И я неоднократно об этом говорил: ну кто от этого потерял? Да все потеряли: рабочие места, доходы и так далее", - сказал Медведев.
25 января, 08:00Европа не может решить, как наказать Россию
Он считает, что у России с Европой нет неразрешимых противоречий. "У нас нет неразрешимых противоречий с Европой. Мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения были добрыми, были максимально экономически выгодными, и для этого можно и нужно работать", - добавил заместитель председателя Совбеза РФ.
Он отметил, что РФ готова работать со всеми. "Там есть пул стран, у которых существуют фобии, оставшиеся ещё, естественно, с советских времён – либо это страны, выделившиеся из Советского союза (это прибалтийские государства), либо это Польша та же самая. Но в целом неразрешимых противоречий нет ни с кем", - сообщил Медведев.
Есть крупные ключевые партнёры, которые точно заинтересованы в полноценных, добрых отношениях с Россией, заявил Медведев. "И с ними мы, безусловно, тоже хотели бы развивать отношения и готовы к этому, если это не будет сопровождаться какими-то странными требованиями. Периодически это мы слышим", - сказал он.
19 января, 03:15В Германии пристыдили Европу за позицию в отношении России