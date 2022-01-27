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Илон Маск и Байден начали войну. Американцев назвали "дурачками"

Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену - РИА Новости, 27.01.2022

Илон Маск и Байден начали войну. Американцев назвали "дурачками"

Основатель компании Tesla Илон Маск попытался вступить в полемику с президентом США Джо Байденом в Twitter. Причиной стала обида миллиардера на слова... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T23:10

2022-01-27T23:10

2022-01-27T23:11

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Основатель компании Tesla Илон Маск попытался вступить в полемику с президентом США Джо Байденом в Twitter. Причиной стала обида миллиардера на слова американского лидера об электромобилях."Байден держит американцев за дурачков", — написал Маск в одной из своих публикаций.Ранее Байден разместил твит, в котором похвалил американские компании за производство электромобилей. В ответ на это Маск опубликовал ряд претензий, посчитав, что президент нарочно "забыл" о его достижениях в этой сфере. Некоторые из высказываний предпринимателя содержали и оскорбления американского лидера — так, в частности, он обозвал Байдена "марионеткой в человеческом облике".Сам Джо Байден никак не отреагировал в Twitter на "нападение" Маска.

https://ria.ru/20211217/kharris-1764321179.html

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в мире, технологии, twitter, сша, джо байден, tesla motors, илон маск