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Илон Маск и Байден начали войну. Американцев назвали "дурачками"
Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену - РИА Новости, 27.01.2022
Илон Маск и Байден начали войну. Американцев назвали "дурачками"
Основатель компании Tesla Илон Маск попытался вступить в полемику с президентом США Джо Байденом в Twitter. Причиной стала обида миллиардера на слова... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T23:10
2022-01-27T23:11
в мире
технологии
twitter
сша
джо байден
tesla motors
илон маск
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Основатель компании Tesla Илон Маск попытался вступить в полемику с президентом США Джо Байденом в Twitter. Причиной стала обида миллиардера на слова американского лидера об электромобилях."Байден держит американцев за дурачков", — написал Маск в одной из своих публикаций.Ранее Байден разместил твит, в котором похвалил американские компании за производство электромобилей. В ответ на это Маск опубликовал ряд претензий, посчитав, что президент нарочно "забыл" о его достижениях в этой сфере. Некоторые из высказываний предпринимателя содержали и оскорбления американского лидера — так, в частности, он обозвал Байдена "марионеткой в человеческом облике".Сам Джо Байден никак не отреагировал в Twitter на "нападение" Маска.
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в мире, технологии, twitter, сша, джо байден, tesla motors, илон маск
23:10 27.01.2022 (обновлено: 23:11 27.01.2022)
 
Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену

Основатель Tesla Маск: президент Байден держит американцев за дурачков

© AP Photo / Susan WalshПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Предприниматель Илон Маск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Основатель компании Tesla Илон Маск попытался вступить в полемику с президентом США Джо Байденом в Twitter. Причиной стала обида миллиардера на слова американского лидера об электромобилях.
"Байден держит американцев за дурачков", — написал Маск в одной из своих публикаций.
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Ранее Байден разместил твит, в котором похвалил американские компании за производство электромобилей. В ответ на это Маск опубликовал ряд претензий, посчитав, что президент нарочно "забыл" о его достижениях в этой сфере. Некоторые из высказываний предпринимателя содержали и оскорбления американского лидера — так, в частности, он обозвал Байдена "марионеткой в человеческом облике".
Сам Джо Байден никак не отреагировал в Twitter на "нападение" Маска.
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