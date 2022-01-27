https://ria.ru/20220127/mask-1769882428.html
Илон Маск и Байден начали войну. Американцев назвали "дурачками"
Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену - РИА Новости, 27.01.2022
Илон Маск и Байден начали войну. Американцев назвали "дурачками"
Основатель компании Tesla Илон Маск попытался вступить в полемику с президентом США Джо Байденом в Twitter. Причиной стала обида миллиардера на слова... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T23:10
2022-01-27T23:10
2022-01-27T23:11
в мире
технологии
twitter
сша
джо байден
tesla motors
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_aae85d27847f3497ddbf13ef27d50538.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Основатель компании Tesla Илон Маск попытался вступить в полемику с президентом США Джо Байденом в Twitter. Причиной стала обида миллиардера на слова американского лидера об электромобилях."Байден держит американцев за дурачков", — написал Маск в одной из своих публикаций.Ранее Байден разместил твит, в котором похвалил американские компании за производство электромобилей. В ответ на это Маск опубликовал ряд претензий, посчитав, что президент нарочно "забыл" о его достижениях в этой сфере. Некоторые из высказываний предпринимателя содержали и оскорбления американского лидера — так, в частности, он обозвал Байдена "марионеткой в человеческом облике".Сам Джо Байден никак не отреагировал в Twitter на "нападение" Маска.
https://ria.ru/20211217/kharris-1764321179.html
https://ria.ru/20211207/ekonomika-1762495000.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20241c9b5825ef6f07640020812a07e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, twitter, сша, джо байден, tesla motors, илон маск
23:10 27.01.2022 (обновлено: 23:11 27.01.2022)
Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
Основатель Tesla Маск: президент Байден держит американцев за дурачков