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В Сети появилось видео, как женщины в Дагестане вытащили машину из озера
В Сети появилось видео, как женщины в Дагестане вытащили машину из озера - РИА Новости, 27.01.2022
В Сети появилось видео, как женщины в Дагестане вытащили машину из озера
Женщины вытащили машину, попавшую в озеро, в Цунтинском районе Дагестана, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации района. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:24
2022-01-27T13:24
2022-01-27T13:24
общество
цунтинский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 янв – РИА Новости. Женщины вытащили машину, попавшую в озеро, в Цунтинском районе Дагестана, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации района.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором женщины буксируют автомобиль из реки в заснеженной местности."Это произошло несколько дней назад, подробностей не знаем, кто и куда ехал", - сказал собеседник."Обильный снегопад выпадет, дорожники не успевают все убрать, и машинам порой сложно бывает проехать. Но для нас это обычное дело — своя или чужая машина, народ у нас дружелюбный и всегда готов прийти на помощь. Очень часто у нас и мужчины, и женщины вот так помогают водителям", – пояснил он.
цунтинский район
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Женщины помогают вытаскивать машину из озера в Дагестане. Видео очевидца
В Дагестане женщины вытащили попавшую в озеро машину. "Обильный снегопад выпадет, дорожники не успевают все убрать", - объяснили РИА Новости в администрации Цунтинского района.
2022-01-27T13:24
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, цунтинский район, республика дагестан, видео
В Сети появилось видео, как женщины в Дагестане вытащили машину из озера
МАХАЧКАЛА, 27 янв – РИА Новости. Женщины вытащили машину, попавшую в озеро, в Цунтинском районе Дагестана, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации района.
2022-01-27T13:24
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PT0M29S
В Сети появилось видео, как женщины в Дагестане вытащили машину из озера
Женщины вытащили машину из озера в Цунтинском районе Дагестана
МАХАЧКАЛА, 27 янв – РИА Новости. Женщины вытащили машину, попавшую в озеро, в Цунтинском районе Дагестана, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором женщины буксируют автомобиль из реки в заснеженной местности.
"Это произошло несколько дней назад, подробностей не знаем, кто и куда ехал", - сказал собеседник.
"Обильный снегопад выпадет, дорожники не успевают все убрать, и машинам порой сложно бывает проехать. Но для нас это обычное дело — своя или чужая машина, народ у нас дружелюбный и всегда готов прийти на помощь. Очень часто у нас и мужчины, и женщины вот так помогают водителям", – пояснил он.