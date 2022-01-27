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В Сети появилось видео, как женщины в Дагестане вытащили машину из озера

В Сети появилось видео, как женщины в Дагестане вытащили машину из озера - РИА Новости, 27.01.2022

В Сети появилось видео, как женщины в Дагестане вытащили машину из озера

Женщины вытащили машину, попавшую в озеро, в Цунтинском районе Дагестана, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации района. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:24

2022-01-27T13:24

2022-01-27T13:24

общество

цунтинский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 янв – РИА Новости. Женщины вытащили машину, попавшую в озеро, в Цунтинском районе Дагестана, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации района.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором женщины буксируют автомобиль из реки в заснеженной местности."Это произошло несколько дней назад, подробностей не знаем, кто и куда ехал", - сказал собеседник."Обильный снегопад выпадет, дорожники не успевают все убрать, и машинам порой сложно бывает проехать. Но для нас это обычное дело — своя или чужая машина, народ у нас дружелюбный и всегда готов прийти на помощь. Очень часто у нас и мужчины, и женщины вот так помогают водителям", – пояснил он.

цунтинский район

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Женщины помогают вытаскивать машину из озера в Дагестане. Видео очевидца В Дагестане женщины вытащили попавшую в озеро машину. "Обильный снегопад выпадет, дорожники не успевают все убрать", - объяснили РИА Новости в администрации Цунтинского района. 2022-01-27T13:24 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, цунтинский район, республика дагестан, видео