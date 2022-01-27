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В Совфеде призвали проработать возможность регулирования рынка криптовалют
В Совфеде призвали проработать возможность регулирования рынка криптовалют - РИА Новости, 27.01.2022
В Совфеде призвали проработать возможность регулирования рынка криптовалют
Для принятия окончательного решения по возможному регулированию в сфере криптовалюты нужно изучить опыт других стран и выбрать то, что выгодно для экономики... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:10
2022-01-27T11:10
2022-01-27T11:10
экономика
совет федерации рф
иван абрамов
россия
криптовалюта
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Для принятия окончательного решения по возможному регулированию в сфере криптовалюты нужно изучить опыт других стран и выбрать то, что выгодно для экономики России и ее граждан, считает замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению. ЦБ на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты на территории РФ, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними. В свою очередь, Минфин выступил за регулирование, а не запрет критовалют."Нужно проработать возможность регулирования рынка криптовалют для того, чтобы принимать какие-то решения. Посмотреть те итоги, к которым пришли другие страны", - сказал Абрамов РИА Новости в четверг.По его словам, России следует выбрать то, что выгодно для ее экономики и граждан. По мнению Абрамова, не следует использовать только запретительные меры, нужно оставить варианты возможного развития в этой сфере, но под контролем государства, проработав все механизмы для защиты интересов россиян.
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экономика, совет федерации рф, иван абрамов, россия, криптовалюта
В Совфеде призвали проработать возможность регулирования рынка криптовалют
Сенатор Абрамов призвал изучить опыт других стран в области регулирования криптовалют
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Для принятия окончательного решения по возможному регулированию в сфере криптовалюты нужно изучить опыт других стран и выбрать то, что выгодно для экономики России и ее граждан, считает замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению. ЦБ
на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты на территории РФ, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними. В свою очередь, Минфин
выступил за регулирование, а не запрет критовалют.
"Нужно проработать возможность регулирования рынка криптовалют для того, чтобы принимать какие-то решения. Посмотреть те итоги, к которым пришли другие страны", - сказал Абрамов
РИА Новости в четверг.
По его словам, России следует выбрать то, что выгодно для ее экономики и граждан. По мнению Абрамова, не следует использовать только запретительные меры, нужно оставить варианты возможного развития в этой сфере, но под контролем государства, проработав все механизмы для защиты интересов россиян.