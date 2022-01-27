https://ria.ru/20220127/kriptovalyuta-1769784008.html
В Госдуме предупредили о последствиях запрета криптовалют
В Госдуме предупредили о последствиях запрета криптовалют - РИА Новости, 27.01.2022
В Госдуме предупредили о последствиях запрета криптовалют
Полный запрет криптовалют в России приведет к оттоку капитала из страны, а также повлечет создание нелегального рынка наличных и безналичных платежей за... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:54
2022-01-27T13:54
2022-01-27T13:54
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
антон горелкин
криптовалюта
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полный запрет криптовалют в России приведет к оттоку капитала из страны, а также повлечет создание нелегального рынка наличных и безналичных платежей за криптовалюту, поэтому в вопросе регулирования этой сферы необходимо взвешенное решение, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению. ЦБ на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты на территории РФ, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними. В свою очередь, Минфин выступил за регулирование, а не запрет критовалют."Запрет на совершение операций с криптовалютой приведет к оттоку капитала из Российской Федерации. На сегодняшний день сделки с криптовалютами осуществляются криптобиржами и обменными пунктами, действующими на территории РФ, и денежные средства обращаются на территории РФ. В случае запрета денежные средства будут направляться на счета криптобирж в другие страны", - рассказал РИА Новости Горелкин.Также, по его словам, запрет повлечет создание нелегального рынка наличных и безналичных платежей за криптовалюту и увеличит количество преступлений, связанных с ее использованием. "И здесь совместно с правоохранительными органами, силовыми ведомствами нужно вырабатывать эффективные механизмы противодействия", - добавил он.Горелкин подчеркнул, что в Китае запретили криптовалюты, но при этом граждане продолжают использовать майнинг уже исключительно в "серой" зоне, поэтому здесь необходимо принять взвешенное выверенное сбалансированное решение. "Нашумевший доклад ЦБ – это такая отправная точка для большой дискуссии. Уверен, что после слов президента профильные ведомства более оперативно придут к совместной конструктивной позиции по криптовалюте", - уточнил он.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), госдума рф, антон горелкин, криптовалюта
В Госдуме предупредили о последствиях запрета криптовалют
Депутат Госдумы Горелкин: запрет криптовалют приведет к оттоку капитала из России
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полный запрет криптовалют в России приведет к оттоку капитала из страны, а также повлечет создание нелегального рынка наличных и безналичных платежей за криптовалюту, поэтому в вопросе регулирования этой сферы необходимо взвешенное решение, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению. ЦБ
на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты на территории РФ, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними. В свою очередь, Минфин
выступил за регулирование, а не запрет критовалют.
"Запрет на совершение операций с криптовалютой приведет к оттоку капитала из Российской Федерации. На сегодняшний день сделки с криптовалютами осуществляются криптобиржами и обменными пунктами, действующими на территории РФ, и денежные средства обращаются на территории РФ. В случае запрета денежные средства будут направляться на счета криптобирж в другие страны", - рассказал РИА Новости Горелкин
.
Также, по его словам, запрет повлечет создание нелегального рынка наличных и безналичных платежей за криптовалюту и увеличит количество преступлений, связанных с ее использованием. "И здесь совместно с правоохранительными органами, силовыми ведомствами нужно вырабатывать эффективные механизмы противодействия", - добавил он.
"С другой стороны, блокчейн и криптовалюты – это источник большого количества стартапов, инновационных проектов, это точка роста новой экономики... Я считаю, что майнинг мог бы стать перспективным направлением и приносить доходы в бюджеты регионов уже сейчас. Промышленная отрасль могла быть стать одним из эффективных сегментов", - отметил парламентарий.
Горелкин подчеркнул, что в Китае запретили криптовалюты, но при этом граждане продолжают использовать майнинг уже исключительно в "серой" зоне, поэтому здесь необходимо принять взвешенное выверенное сбалансированное решение. "Нашумевший доклад ЦБ – это такая отправная точка для большой дискуссии. Уверен, что после слов президента профильные ведомства более оперативно придут к совместной конструктивной позиции по криптовалюте", - уточнил он.