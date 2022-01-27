https://ria.ru/20220127/kriptovalyuta-1769784008.html

В Госдуме предупредили о последствиях запрета криптовалют

В Госдуме предупредили о последствиях запрета криптовалют - РИА Новости, 27.01.2022

В Госдуме предупредили о последствиях запрета криптовалют

Полный запрет криптовалют в России приведет к оттоку капитала из страны, а также повлечет создание нелегального рынка наличных и безналичных платежей за... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:54

2022-01-27T13:54

2022-01-27T13:54

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

антон горелкин

криптовалюта

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полный запрет криптовалют в России приведет к оттоку капитала из страны, а также повлечет создание нелегального рынка наличных и безналичных платежей за криптовалюту, поэтому в вопросе регулирования этой сферы необходимо взвешенное решение, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению. ЦБ на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты на территории РФ, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними. В свою очередь, Минфин выступил за регулирование, а не запрет критовалют."Запрет на совершение операций с криптовалютой приведет к оттоку капитала из Российской Федерации. На сегодняшний день сделки с криптовалютами осуществляются криптобиржами и обменными пунктами, действующими на территории РФ, и денежные средства обращаются на территории РФ. В случае запрета денежные средства будут направляться на счета криптобирж в другие страны", - рассказал РИА Новости Горелкин.Также, по его словам, запрет повлечет создание нелегального рынка наличных и безналичных платежей за криптовалюту и увеличит количество преступлений, связанных с ее использованием. "И здесь совместно с правоохранительными органами, силовыми ведомствами нужно вырабатывать эффективные механизмы противодействия", - добавил он.Горелкин подчеркнул, что в Китае запретили криптовалюты, но при этом граждане продолжают использовать майнинг уже исключительно в "серой" зоне, поэтому здесь необходимо принять взвешенное выверенное сбалансированное решение. "Нашумевший доклад ЦБ – это такая отправная точка для большой дискуссии. Уверен, что после слов президента профильные ведомства более оперативно придут к совместной конструктивной позиции по криптовалюте", - уточнил он.

https://ria.ru/20220127/kriptovalyuty-1769745037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), госдума рф, антон горелкин, криптовалюта