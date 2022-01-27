https://ria.ru/20220127/kravchuk-1769879464.html

Кравчук впервые обратился к украинцам после болезни

Кравчук впервые обратился к украинцам после болезни - РИА Новости, 27.01.2022

Кравчук впервые обратился к украинцам после болезни

Экс-президент Украины, 88-летний Леонид Кравчук после продолжительной болезни впервые обратился к народу Украины, заявив, что с тревогой наблюдает за последними РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T22:27

2022-01-27T22:27

2022-01-27T22:33

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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины, 88-летний Леонид Кравчук после продолжительной болезни впервые обратился к народу Украины, заявив, что с тревогой наблюдает за последними событиями, и ему хочется "грудью закрыть родную землю".В конце июня 2021 года бывший президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчук перенес операцию на сердце. Украинские СМИ информировали, что Кравчук после операции находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее сообщалось, что Кравчук проходил реабилитацию в Германии. В ноябре 2021 года журналист Дмитрий Гордон говорил, что состояние Кравчука улучшается, он стал говорить, интересоваться событиями и вскоре может полностью восстановиться."Дорогой мой народ Украины. С тревогой и щемящим сердцем я слежу за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. В это время хочется подорваться с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!" - процитировал письмо Кравчука Гордон в своем ток-шоу в YouTube.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

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в мире, украина, киев, нато, леонид кравчук, youtube, дмитрий гордон, россия