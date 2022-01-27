https://ria.ru/20220127/kosmos-1769824189.html
МИД отреагировал на попытки ряда стран подменить нормы космического права
МИД отреагировал на попытки ряда стран подменить нормы космического права - РИА Новости, 27.01.2022
МИД отреагировал на попытки ряда стран подменить нормы космического права
Россия считает контрпродуктивными попытки ряда стран подменить нормы космического права, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:38
2022-01-27T16:38
2022-01-27T16:38
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия считает контрпродуктивными попытки ряда стран подменить нормы космического права, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Пятьдесят пять лет назад подписан Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Как отметил Зайцев, документ до сих пор сохраняет свою актуальность."Этот уникальный и удивительно прозорливый для своего времени документ заложил надежный фундамент для дальнейшего развития под эгидой ООН международного космического права... Считаем контропродуктивными попытки отдельных стран подменить существующие универсальные нормы космического права некими собственными практиками и стандартами в космической сфере. Полагаем что Договору о космосе в данном контексте нет альтернативы" , - сказал он в ходе брифинга в четверг.Документ был одобрен 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года. Подписан странами-депозитариями (хранителями текста) – СССР, США и Великобританией 27 января 1967 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне. В тот же день началось подписание договора другими государствами. Вступил в силу 10 октября 1967 года.По состоянию на 1 января 2021 года, участниками договора являлись 111 стран, еще 23 государства подписали договор, но не завершили его ратификацию.
https://ria.ru/20220125/venera-1769476342.html
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), космос - риа наука, россия
МИД отреагировал на попытки ряда стран подменить нормы космического права
В МИД назвали попытки ряда стран подменить нормы космического права контрпродуктивными