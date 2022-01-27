https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769861556.html

ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV

ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV - РИА Новости, 27.01.2022

ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает ситуацию с появлением новых вирусов, включая коронавирус NeoCoV, но его опасность еще надо изучить,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T19:48

2022-01-27T19:48

2022-01-27T20:03

воз

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ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает ситуацию с появлением новых вирусов, включая коронавирус NeoCoV, но его опасность еще надо изучить, заявили РИА Новости в организации.Ранее китайские ученые рассказали о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Препринт исследования размещен на платформе BioRxiv. Сообщается, что для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам."Мы обратили внимание на эту статью и благодарим исследователей за то, что они поделились своими результатами в препринте. Животные, особенно дикие, являются источником более 75% всех возникающих инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. Коронавирусы часто обнаруживаются у животных, в том числе у летучих мышей, которые были определены как природный резервуар многих из этих вирусов", - заявили в ВОЗ.Однако опасность нового коронавируса для возникновения новой пандемии необходимо еще изучать, отметили в ВОЗ."Представляет ли обнаруженный в ходе исследования вирус опасность для человека, потребует дальнейшего изучения. ВОЗ тесно сотрудничает с МЭБ (Всемирная организация охраны здоровья животных), ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде – ред.) и другими организациями для мониторинга и реагирования на угрозу появления зоонозных вирусов", - добавили в организации.

https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769810427.html

https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769743140.html

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воз, коронавирус covid-19, в мире, юар, коронавирусы