19:48 27.01.2022 (обновлено: 20:03 27.01.2022)
ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV
ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV и изучит его опасность
Эмблема Всемирной организации здравоохранения
ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает ситуацию с появлением новых вирусов, включая коронавирус NeoCoV, но его опасность еще надо изучить, заявили РИА Новости в организации.
Ранее китайские ученые рассказали о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Препринт исследования размещен на платформе BioRxiv. Сообщается, что для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.
"Мы обратили внимание на эту статью и благодарим исследователей за то, что они поделились своими результатами в препринте. Животные, особенно дикие, являются источником более 75% всех возникающих инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. Коронавирусы часто обнаруживаются у животных, в том числе у летучих мышей, которые были определены как природный резервуар многих из этих вирусов", - заявили в ВОЗ.
Однако опасность нового коронавируса для возникновения новой пандемии необходимо еще изучать, отметили в ВОЗ.
"Представляет ли обнаруженный в ходе исследования вирус опасность для человека, потребует дальнейшего изучения. ВОЗ тесно сотрудничает с МЭБ (Всемирная организация охраны здоровья животных), ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде – ред.) и другими организациями для мониторинга и реагирования на угрозу появления зоонозных вирусов", - добавили в организации.