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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769861556.html
ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV
ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV - РИА Новости, 27.01.2022
ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает ситуацию с появлением новых вирусов, включая коронавирус NeoCoV, но его опасность еще надо изучить,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:48
2022-01-27T20:03
воз
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
в мире
юар
коронавирусы
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ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает ситуацию с появлением новых вирусов, включая коронавирус NeoCoV, но его опасность еще надо изучить, заявили РИА Новости в организации.Ранее китайские ученые рассказали о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Препринт исследования размещен на платформе BioRxiv. Сообщается, что для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам."Мы обратили внимание на эту статью и благодарим исследователей за то, что они поделились своими результатами в препринте. Животные, особенно дикие, являются источником более 75% всех возникающих инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. Коронавирусы часто обнаруживаются у животных, в том числе у летучих мышей, которые были определены как природный резервуар многих из этих вирусов", - заявили в ВОЗ.Однако опасность нового коронавируса для возникновения новой пандемии необходимо еще изучать, отметили в ВОЗ."Представляет ли обнаруженный в ходе исследования вирус опасность для человека, потребует дальнейшего изучения. ВОЗ тесно сотрудничает с МЭБ (Всемирная организация охраны здоровья животных), ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде – ред.) и другими организациями для мониторинга и реагирования на угрозу появления зоонозных вирусов", - добавили в организации.
https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769810427.html
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воз, коронавирус covid-19, в мире, юар, коронавирусы
19:48 27.01.2022 (обновлено: 20:03 27.01.2022)
 
ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV

ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV и изучит его опасность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения
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ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает ситуацию с появлением новых вирусов, включая коронавирус NeoCoV, но его опасность еще надо изучить, заявили РИА Новости в организации.
Ранее китайские ученые рассказали о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Препринт исследования размещен на платформе BioRxiv. Сообщается, что для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.
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Эксперт Роспотребнадзора оценила опасность коронавируса NeoCoV из ЮАР
"Мы обратили внимание на эту статью и благодарим исследователей за то, что они поделились своими результатами в препринте. Животные, особенно дикие, являются источником более 75% всех возникающих инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. Коронавирусы часто обнаруживаются у животных, в том числе у летучих мышей, которые были определены как природный резервуар многих из этих вирусов", - заявили в ВОЗ.
Однако опасность нового коронавируса для возникновения новой пандемии необходимо еще изучать, отметили в ВОЗ.
"Представляет ли обнаруженный в ходе исследования вирус опасность для человека, потребует дальнейшего изучения. ВОЗ тесно сотрудничает с МЭБ (Всемирная организация охраны здоровья животных), ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде – ред.) и другими организациями для мониторинга и реагирования на угрозу появления зоонозных вирусов", - добавили в организации.
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