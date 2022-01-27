Подробности о новом опасном коронавирусе летучих мышей

11:02 27.01.2022 (обновлено: 11:53 27.01.2022)
В "Векторе" прокомментировали сообщения о коронавирусе NeoCov
Центр "Вектор": выявленный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov требует изучения
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обозначенные китайскими учеными риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре.
"Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", - отметили в "Векторе".
О риске проникновения в человеческую популяцию NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, на днях заявили китайские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале bioRxiv. Согласно ему, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.
Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей, уверены авторы работы.