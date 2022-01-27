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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769743140.html
Подробности о новом опасном коронавирусе летучих мышей
В "Векторе" прокомментировали сообщения о коронавирусе NeoCov - РИА Новости, 27.01.2022
Подробности о новом опасном коронавирусе летучих мышей
Обозначенные китайскими учеными риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в Государственном... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:02
2022-01-27T11:53
распространение коронавируса
в мире
китай
россия
коронавирус в россии
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обозначенные китайскими учеными риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре."Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", - отметили в "Векторе".О риске проникновения в человеческую популяцию NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, на днях заявили китайские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале bioRxiv. Согласно ему, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей, уверены авторы работы.
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в мире, китай, россия, коронавирус в россии, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
11:02 27.01.2022 (обновлено: 11:53 27.01.2022)
 
В "Векторе" прокомментировали сообщения о коронавирусе NeoCov

Центр "Вектор": выявленный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov требует изучения

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обозначенные китайскими учеными риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре.
"Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", - отметили в "Векторе".
О риске проникновения в человеческую популяцию NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, на днях заявили китайские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале bioRxiv. Согласно ему, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.
Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей, уверены авторы работы.
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Распространение коронавирусаВ миреКитайРоссияКоронавирус в РоссииГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
 
 
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