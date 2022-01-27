https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769743140.html

Подробности о новом опасном коронавирусе летучих мышей

В "Векторе" прокомментировали сообщения о коронавирусе NeoCov - РИА Новости, 27.01.2022

Подробности о новом опасном коронавирусе летучих мышей

Обозначенные китайскими учеными риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в Государственном... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:02

2022-01-27T11:02

2022-01-27T11:53

распространение коронавируса

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китай

россия

коронавирус в россии

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обозначенные китайскими учеными риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения, сообщили РИА Новости в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре."Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", - отметили в "Векторе".О риске проникновения в человеческую популяцию NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, на днях заявили китайские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале bioRxiv. Согласно ему, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей, уверены авторы работы.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768805965.html

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